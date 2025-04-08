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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Как часто рекомендуется стирать полотенца из ванной комнаты: эту ошибку делают 90% людей

Банные полотенца должны быть чистыми, ведь неприятно вытирать тело мокрой или загрязненной тканью. Но не все знают, как часто их стирать.

Автор публикации
Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как часто рекомендуется стирать полотенца из ванной комнаты

Как часто рекомендуется стирать полотенца из ванной комнаты / © Pixabay

Стирка — это обязательное дело, которого нельзя избежать, а стирать полотенца, кажется, всегда занимает больше времени, чем другие вещи. И еще, нельзя бросать полотенца в машинку с остальной одеждой, но как часто их следует очищать. Об этом рассказали на Real Simple.

Многие не имеют определенного расклада стирки полотенец и просто ориентируются на собственные ощущения, что, вероятно, является оптимальным подходом. Однако, если вы бросаете полотенце в стиральную машину после 3-4 использований, а оно уже не выглядит свежим, то следует стирать его почаще.

Особенно важно тщательно стирать полотенца, если у вас есть проблемы с кожей, например сыпь, зуд или раздражение. Чистое полотенце не должно иметь никакого запаха. Если вы заметили неприятный аромат, это сигнал, который уже нужно стирать.

К тому же многие редко передвижники для рук, считая их более декоративными, чем практичными предметами в ванной или на кухне. Но специалисты настаивают, что эти полотенца следует стирать даже чаще, чем банные. Стирать их следует каждые 2-3 дня, не дожидаясь, пока они станут грязными.

Итак, стирать полотенца следует после 2-3 использований, и они будут в хорошем состоянии. Однако, если вы заметили неприятный запах раньше, не стоит ждать — их нужно стирать немедленно.

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