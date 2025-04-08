Как часто рекомендуется стирать полотенца из ванной комнаты: эту ошибку делают 90% людей

Как часто рекомендуется стирать полотенца из ванной комнаты / © Pixabay

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Стирка — это обязательное дело, которого нельзя избежать, а стирать полотенца, кажется, всегда занимает больше времени, чем другие вещи. И еще, нельзя бросать полотенца в машинку с остальной одеждой, но как часто их следует очищать. Об этом рассказали на Real Simple.

Многие не имеют определенного расклада стирки полотенец и просто ориентируются на собственные ощущения, что, вероятно, является оптимальным подходом. Однако, если вы бросаете полотенце в стиральную машину после 3-4 использований, а оно уже не выглядит свежим, то следует стирать его почаще.

Особенно важно тщательно стирать полотенца, если у вас есть проблемы с кожей, например сыпь, зуд или раздражение. Чистое полотенце не должно иметь никакого запаха. Если вы заметили неприятный аромат, это сигнал, который уже нужно стирать.

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К тому же многие редко передвижники для рук, считая их более декоративными, чем практичными предметами в ванной или на кухне. Но специалисты настаивают, что эти полотенца следует стирать даже чаще, чем банные. Стирать их следует каждые 2-3 дня, не дожидаясь, пока они станут грязными.

Итак, стирать полотенца следует после 2-3 использований, и они будут в хорошем состоянии. Однако, если вы заметили неприятный запах раньше, не стоит ждать — их нужно стирать немедленно.