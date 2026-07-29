Как часто следует менять и стирать полотенца: советы дерматолога

Как часто менять полотенца

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После душа большинство людей каждый день пользуются одним и тем же полотенцем, искренне веря, что оно остается чистым, ведь им вытирают только чистое влажное тело. Однако дерматолог Алок Видж предупреждает, что текстиль может очень быстро превратиться в настоящий питомник бактерий, грибов и других микроорганизмов, если стирать его недостаточно часто.

Почему полотенца становятся опасными

Хотя мы используем полотенце исключительно для вытирания вымытого тела, на ткани все равно остаются мертвые клетки кожи, натуральный жир, остатки влаги и микроскопические жители нашей микрофлоры. Во влажной и плохо проветриваемой атмосфере типичной ванной комнаты эти бактерии начинают очень быстро размножаться. Некоторые люди бросают полотенце в стирку после каждого использования, считая это единственно правильным гигиеническим решением, тогда как другие оставляют ту же ткань висеть на крючке неделями. Правда же состоит в умеренном подходе.

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Как часто нужно стирать полотенца

Специалисты рекомендуют стирать или полностью заменять банные полотенца по меньшей мере раз в неделю, а при необходимости делать это дважды в неделю.

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Если в ванной комнате постоянная влажность, полотенце не успевает полностью высохнуть между использованием или кто-то из домочадцев болеет, периодичность стирки следует существенно увеличить.

Если от ткани уже ощущается легкий неприятный запах, это свидетельствует о массовом размножении микроорганизмов, поэтому такое изделие нужно отправлять в стирку немедленно, независимо от количества предыдущих применений.

Какие риски влечет за собой редкую стирку полотенец

По словам дерматологов, слишком редкая замена полотенца может привести к неприятным последствиям для здоровья:

Способствовать распространению грибковых инфекций, в том числе грибка стопы или стригущего лишая.

Заметно усугублять течение и симптомы экземы или атопического дерматита.

Повышать риск передачи бактериальных и вирусных инфекций из-за микроповреждений на коже.

Как правильно использовать полотенца: правила ухода и гигиены

Для того чтобы минимизировать риски для здоровья и сохранить чистоту текстиля, следует соблюдать несколько простых правил. После каждого использования обязательно полностью разворачивайте полотенце и вешайте на сушилку так, чтобы оно могло равномерно и быстро высохнуть.

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Использование одного общего полотенца допустимо только в том случае, если никто из членов семьи не испытывает дерматологических проблем или инфекционных заболеваний.

Детям всегда следует выделять отдельные личные полотенца, а полотенце для лица категорически не рекомендуется делить с другими людьми.

Регулярная замена, правильная стирка при высоких температурах и тщательная высушка являются основой здоровья вашей кожи.

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