Как за пять минут починить молнию на незастегивающейся куртке: метод с трубочкой

Бывает так, что внезапно ломается замок на куртке. Особенно часто проблемы случаются с нижней частью молнии, а именно там, где крепится штифт (небольшой элемент из пластика или металла). Однако, не следует паниковать и искать новую верхнюю одежду. Если штифт оторвался или сломался, воспользуйтесь простым методом, о котором рассказал пользователь TikTok @yfzipper в своем видео.

Вы можете просто восстановить оторванный штифт в домашних условиях. Для этого вам понадобятся всего лишь три предмета: трубочка для напитков, зажигалка и ножницы.

Сначала нужно отрезать примерно 1-1,5 см трубочки. Этого достаточно, чтобы заменить сломающуюся деталь молнии. Теперь аккуратно нагрейте один ее край с помощью зажигалки. Как только материал начнет плавиться, тщательно прижмите его, чтобы образовалось небольшое утолщение, напоминающее оригинальный штифт.

Теперь следует осторожно прикрепить кусочек трубочки к молнии, продвинув его на место штифта. Если он держится недостаточно крепко, можете дополнительно скрепить клеем. Но обязательно выбирайте подходящий для ткани или пластика.

Бывает и такое, что нужно быстро заменить ограничитель молнии. В таком случае вам понадобится нить. Оберните ее вокруг края молнии несколько раз, чтобы образовалось утолщение. Не забудьте укрепить узлом. Но помните, что такой трюк подходит только для легких курток. Для пуховиков лучше в качестве ограничителя использовать металлический зажим или крошечный кусок проволоки.

Если молния расходится, то это следствие изношенного бегунца ("собачки"). Он уже не так плотно прижимает зубцы друг к другу. Для лучшего скольжения следует смазать молнию хозяйственным мылом или воском.

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