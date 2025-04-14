Как покупать товары на Temu: простая пошаговая инструкция, стоит ли бояться мошенников

Как совершать покупки на Tempu / © unsplash.com

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Благодаря подсказкам ТСН.ua вы всегда сможете совершать покупки со скидками. Рассказываем, как легко начать шоппинг на сайте или мобильном приложении Temu и как получить максимум пользы от всех бонусов для новичков.

Пошаговая инструкция: как делать заказ на Temu

Регистрация и вход

Первый шаг — создание своей учетной записи. Зайдите на сайт Temu или установите мобильное приложение, чтобы открыть доступ к дополнительным фишкам. Нажмите “Вход/Регистрация” и введите актуальную электронную почту и пароль. Не хотите возиться с почтой? Без проблем! Можно быстро зарегистрироваться через аккаунты Google, Facebook, Apple или Twitter.

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Как искать товары

Temu предлагает несколько вариантов поиска. Вы можете:

воспользоваться поиском по ключевым словам

или пролистывать каталоги по категориям, если хотите просто посмотреть, что интересно.

Среди популярных рубрик — мода, электроника, товары для дома, сада, животных и еще куча всего.

Выбор и просмотр товаров

Нашли что-нибудь интересное? Нажмите и откроется страница с подробной информацией: цена, описание, наличие, отзывы, фото. Здесь же можно выбрать размер, цвет или количество товара.

Добавление в корзину

Когда определились — жмите “Добавить в корзину”. Хотите еще что-нибудь — спокойно ищите дальше. Готовы оформлять — переходите к заказу.

Оплата

В корзине просмотрите все избранные вещи. Итоговая сумма — наверху. Под ней есть поле для ввода промокода Temu. Если у вас есть скидка — самое время ее активировать и сэкономить! Когда все готово к покупке, переходите к оформлению. Здесь нужно указать свой адрес для доставки и выбрать удобный способ оплаты. Temu принимает различные варианты — это могут быть банковские карты, PayPal и другие популярные сервисы.

Подтверждение заказа и трекинг

После оплаты вы получите письмо-подтверждение на указанную электронную почту. В нем все детали вашей покупки и специальный номер для отслеживания посылки. Весь процесс доставки можно легко контролировать: просто заходите в приложение Temu или на сайт, авторизуйтесь и вся информация будет у вас под рукой.

Важно знать! Temu никогда не посылает SMS или дополнительные письма с просьбой повторно оплатить заказ. Вся официальная информация — только в личном кабинете на Temu. Если получили подозрительное письмо или сообщение, скорее всего, это мошенники. Не переходите по сомнительным ссылкам! Если что-то вызывает сомнения, обратитесь напрямую в службу поддержки Temu.

Возможно ли мошенничество на Temu

Возможно ли мошенничество на Temu / © unsplash.com

Сама платформа Temu безопасна, однако, к сожалению, существуют люди, сознательно придумывающие схемы обмана пользователей. Они прибегают к разным уловкам — присылают ложные сообщения, публикуют фейковые акции или заманивают обманчивой рекламой. Их цель — ввести вас в заблуждение и извлечь выгоду.

Чтобы не попасть в ловушку, важно понимать, какими методами используют такие злоумышленники и научиться распознавать обман еще на подходе.

Мошеннические сообщения

Мошенники нередко маскируются под официальные источники Temu, рассылая сообщения с вымышленными скидками, подарками или якобы выигрышами. Такие сообщения могут приходить с разных платформ — почта, мессенджеры, соцсети. Но не все, что похоже на Temu, на самом деле.

Вот как распознать обман:

Электронная почта – проверяйте адрес отправителя. Если домен не @temu.com, не доверяйте такому письму. Тематические письма от мошенников могут выглядеть очень убедительно, поэтому внимательность — ваша главная защита.

WhatsApp - Temu не ведет общение с клиентами через WhatsApp. Если вы получили сообщение с якобы “официальной” акцией, содержащей подозрительную ссылку или файл — это обман. Такой номер лучше сразу заблокировать и пожаловаться на него.

Telegram – любое сообщение от имени Temu в Telegram — фейк. Эта платформа не используется Temu для прямой коммуникации с клиентами. Не открывайте ссылки, не переходите за кнопками и не вводите никакой личной информации.

Реферальные коды

Temu имеет систему бонусов по приглашению друзей: если новый пользователь зарегистрируется по вашему уникальному коду — вы получите бонусы. И этим начали активно пользоваться мошенники.

Как это выглядит на практике: вы встречаете якобы интригующее или провокационное изображение — фото, мем или какой-то “шок-контент”. Но, чтобы его увидеть, вас просят ввести специальный код. На самом деле этот код реферальный, и когда вы его активируете, мошенник получает “плюсик” в свою реферальную статистику.

В результате:

вы ничего не увидите (ибо ничего и не было);

денег не теряете , но бессознательно помогаете аферисту извлечь выгоду;

мошенник продолжает зарабатывать, используя чужую доверчивость.

Огромные скидки

Temu действительно часто предлагает скидки до 90%, но такие предложения доступны только через их официальный сайт или мобильное приложение. Скидки появляются в виде рекламных баннеров, и нажимая на них вы попадаете на страницы с акциями. Если же вы получаете сообщения с подобными ссылками, будьте осторожны — это 100% мошенничество!

Не ведитесь на подозрительные предложения через посторонние каналы — все, что вам нужно всегда есть на официальном ресурсе Temu.