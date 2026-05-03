- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 131
- Время на прочтение
- 2 мин
Как дельфины развивают высокую скорость: ученые объяснили механизм с помощью суперкомпьютера
Исследование показало, что главную роль в движении дельфинов играют большие вихри воды.
Ключевую роль в скорости дельфинов играют большие кольца вихрей, образующиеся при движении хвоста.
Ученые объяснили механизм с помощью суперкомпьютера в earth.
Международная группа исследователей выяснила, благодаря чему дельфины способны развивать поразительную скорость в воде.
Главный двигатель — водяные «кольца»
По результатам исследования, именно большие вихревые кольца создают основную тягу, двигающую дельфина вперед. Когда животное двигает хвостом, в воде формируются вращающиеся структуры — так называемые вихри.
Эти кольца отталкивают воду вспять, а сам дельфин получает импульс вперед.
Меньшие вихри — только побочный эффект
Кроме больших структур, в воде возникают и мелкие вихри. Однако они не оказывают существенного влияния на скорость.
Ученые объясняют: такие турбулентные потоки — это следствие распада больших вихрей, а не источник движения.
Суперкомпьютер помог «увидеть» процесс
Чтобы подробно исследовать движение воды, ученые использовали сложное компьютерное моделирование. В частности, суперкомпьютер Fugaku в Японии позволил воспроизвести поведение жидкости с высокой точностью.
«Мы смогли разделить потоки воды и определить, какие из них реально создают тягу», — пояснил исследователь Ютаро Мотоори.
Как это поможет технологиям
Имеющиеся результаты могут быть полезны для инженеров. В частности, они подсказывают, как создавать более эффективные подводные работы.
Вместо хаотического перемешивания воды новые системы могут:
формировать мощные контролируемые вихри
эффективнее использовать энергию
двигаться быстрее и экономнее
В то же время исследование базируется на модели, а не на живых животных. В расчетах не учитывались поведенческие факторы, такие как усталость или реакции дельфина.
Тем не менее, ученые уверены: механизм движения, связанный с хвостом и вихрями, объяснен достаточно точно.
Подобные принципы могут работать не только в воде. Похожие вихревые структуры образуют:
рыбы
птицы
даже насекомые
Понимание этих процессов может помочь снизить сопротивление, шум и потери энергии в технике.
Напомним, названы животные, которые умнее обезьян и дельфинов. Ученые удивили новым открытием. Вороны обошли всех в тестах на интеллект.