Как десятки тысяч парикмахеров могут подвергать опасности собственное здоровье

Парикмахерша красит клиентку / © www.freepik.com/free-photo

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Парикмахеры и барберы ежедневно проводят на ногах от 10 до 12 часов, работая с поднятыми руками, наклонно и постоянно выполняя однотипные движения. Поэтому боль в шее, плечах, спине и пояснице становится для многих из них привычной рутиной, однако такая длительная физическая нагрузка ставит под угрозу их работоспособность и карьеру.

Об этом свидетельствуют данные нового масштабного исследования, инициированного сетью Mozgás Klinika, изучающей состояние опорно-двигательного аппарата и профессиональные риски работников бьюти-индустрии, передает медицинско-информационный портал Egeszsegkalauz.hu.

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В чем главная угроза для организма

Специалисты отмечают, что мастерам бьюти-сферы недостаточно иметь только крепкие мышцы рук и плеч — решающую роль играет стабильность туловища.

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«Если стабилизирующие мышцы слабы, со временем это неизбежно приводит к проблемам с поясницей. Продолжительная работа, стоя, создает критическую нагрузку на суставы позвоночника, поэтому ключевое значение имеют правильная осанка, надлежащая высота рабочего места и регулярные перерывы», — объясняет специалист Mozgás Klinika Рита Сентивани.

Кроме отсутствия полноценного отдыха в течение 10–12 часов рабочего дня, ситуацию ухудшает использование тяжелых инструментов с высоким уровнем вибрации. Специалисты советуют выбирать более легкие и эргономичные приборы, например беспроводные машинки для стрижки, которые снимают дополнительную нагрузку с рук.

Профилактика с первых дней в профессии

По словам экспертов, в бьюти-сфере крайне важно внедрять здоровый самоменеджмент: не жертвовать собственно здоровьем ради плотного графика клиентов и уметь определять временные рамки.

Эксперты подчеркивают, что профилактика — индивидуальная лечебная физкультура, регулярная разминка и внедрение эргономики — должна становиться частью профессионального образования мастеров еще в начале их карьерного пути.

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Напомним, проблемы с опорно-двигательным аппаратом — глобальная проблема для работников отраслей с длительной статической нагрузкой. По данным европейских исследований труда, парикмахеры, повара, хирурги и продавцы входят в топ-группы риска развития хронических заболеваний позвоночника (в частности межпозвонковых грыж) и варикозного расширения вен. Из-за специфики работы погрузку на поясничный отдел позвоночника у парикмахеров во время стрижки сравнивают с регулярным поднятием умеренных грузов.

Ранее мы писали о том, с какими болезнями позвоночника, опорно-двигательного аппарата не мобилизуют во время военного положения.

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