Как действенно очистить варочную поверхность: копеечные средства, после которых плита будет блестеть, как новая

Однако пригоревшие остатки пищи, пятна от молока и следы жира могут быстро сделать керамические варочные поверхности старыми и запущенными. Впрочем, восстановить их блеск можно без дорогих агрессивных химикатов и с минимальными усилиями.

С помощью каких средств можно легко очистить варочную поверхность — читайте в материале ТСН.ua.

Пищевая сода

Сода — один из проверенных и очень действенных способов, особенно для устойчивых пятен. Нанесите столовую ложку прямо на пригорелый участок и осторожно распределите порошок сухой тряпкой.

Оставьте на несколько минут, затем протрите влажной тряпкой. Даже стойкие жирные пятна исчезнут, не повреждая поверхность.

Если пятна особенно устойчивые — сделайте пасту из пищевой соды и воды. Нанесите ее на плиту, оставьте на 10 минут, затем осторожно протрите.

Уксус

Налейте полстакана уксуса непосредственно на загрязненный участок. В идеале — пока варочная поверхность еще немного теплая. Дайте уксусу остыть. Затем осторожно удалите остатки скребком для керамической плиты.

Для особо устойчивых пятен можно повторить процесс, добавив немного воды, чтобы уксус лучше распределился. Будьте осторожны и слегка нажимайте во время соскребывания, чтобы избежать царапин.

Уход за варочной поверхностью

Чтобы ваша варочная поверхность выглядела наилучшим образом в течение длительного времени, важна ее надлежащая защита.

Избегайте чистки жесткими губками, ведь они оставляют небольшие царапины, которые со временем только накапливаются. Вместо этого используйте влажную мягкую ткань или нежную губку. Затем тщательно протирайте бумажным полотенцем или мягкой хлопчатобумажной тканью.

