Молоко и йод для огурцов

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Нередко даже у опытных садоводов возникают вопросы, чем опрыскать огурцы от болезней, какие препараты использовать для подкормки. Немногие знают, для чего и как обрабатываются огурцы молоком и йодом. Обработка молоком и йодом это одновременно безопасная подкормка растений и экологическая защита от многих болезней.

Огурцы наиболее подвержены таким грибковым заболеваниям как мучнистая роса, прикорневая и серая гниль, бактериоз. Опасность этих болезней в том, что они поражают сразу несколько жизненно важных частей растения, что приводит к снижению урожайности или отмиранию растений.

Полив, опрыскивание, обработка йодом и молоком является хорошим профилактическим средством против многих болезней, эффективно подпитывает огурцы, а в случае заражения растения лечит их.

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Чем полезно молоко и йод для огурцов

Обработка огурцов молоком:

Насыщает растения микроэлементами, содержащимися в молоке, такими как азот, фосфор, серу, кальций, медь, калий, железо, марганец. Таким образом, молоко увеличивает урожайность.

Молочная лактоза создает плотную плёнку, защищая от вредителей и болезней.

Молоко обеспечивает здоровый зеленый вид листьев и помогает избежать его пожелтения и опадания.

Активизирует усвоение полезных минералов и подкормок из почвы.

Благодаря лактобактериям молоко способствует размножению важной для почвы микрофлоры.

Польза от йода не только в его антисептических свойствах, но и в том, что он содержит много микроэлементов. Йод предотвращает развитие таких заболеваний как фитофтороза, всех видов гнили, белой и зеленой мозаики, медянки.

Комбинация молока с йодом дает двойной эффект в плане и защиты, и подкормки огурцов.

Молоко и йод для огурцов

Полив огурцов раствором молока и йода

Когда нужно обрабатывать

Огурцы в течение всего вегетационного периода нужно подкармливать. Первая обработка огурцов молоком с йодом осуществляется через 3 дня после высадки молодых растений в почву, последующие подкормки осуществляются периодически раз в неделю.

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Из-за склонности огурцов к прикорневой гнили непосредственно удобрять корни растения не рекомендуют, лучше сделать неглубокую траншею на расстоянии в 10-15 см от центрального стебля огурца и вылить туда подкормку с молоком. Допустим также опрыскать грунтовую поверхность у растения.

Рецепт эффективного состава

Литр молока растворить в ведре воды, добавить 30 капель йода. На каждый кустик используется полтора литра раствора. Можно к данному раствору добавить столовую ложку жидкого мыла.

Молоко и йод для огурцов

Опрыскивание огурцов раствором молока и йода

Для профилактического опрыскивания огурцов приготовить следующий раствор. До 10 л воды накапать 25-30 капель йода, влить 1 л молока низкой жирности или 0,5 л сыворотки, выдержать день. Опрыскивать с расчетом один литр на м2.

Правила опрыскивания огурцов молоком с йодом:

Опрыскивание следует производить вечером в тихую безветренную погоду.

Начинают обработку листьев снизу, постепенно перемещаются вверх.

Не следует сочетать молочно-йодную подкормку с другими удобрениями.

Нужно соблюдать дозировку при приготовлении раствора — избыток йода способен спровоцировать ожог листьев.

Готовую жидкость нельзя хранить, ее следует использовать сразу же после приготовления.

В случае заражения огурцов болезнями и в большинстве случаев к раствору молока и йода желательно добавлять другие эффективные средства. Так для лечения корневой гнили смешивают 3 капли йода и 10 капель зеленки с 10 л воды, поливают один раз в неделю. Чтобы преодолеть пероноспороз, мучнистую росу, бактериоз смешивают 2 л молочной сыворотки, 50 г мочевины и 20 капель йода, поливают этим составом огурцы 2-3 раза в сезон.

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