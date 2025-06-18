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Как для хорошего урожая обрабатывать огурцы раствором молока и йода
Рассказываем, как использовать йод и молоко для профилактики и лечения наиболее известных заболеваний огурцов.
Нередко даже у опытных садоводов возникают вопросы, чем опрыскать огурцы от болезней, какие препараты использовать для подкормки. Немногие знают, для чего и как обрабатываются огурцы молоком и йодом. Обработка молоком и йодом это одновременно безопасная подкормка растений и экологическая защита от многих болезней.
Огурцы наиболее подвержены таким грибковым заболеваниям как мучнистая роса, прикорневая и серая гниль, бактериоз. Опасность этих болезней в том, что они поражают сразу несколько жизненно важных частей растения, что приводит к снижению урожайности или отмиранию растений.
Полив, опрыскивание, обработка йодом и молоком является хорошим профилактическим средством против многих болезней, эффективно подпитывает огурцы, а в случае заражения растения лечит их.
Чем полезно молоко и йод для огурцов
Обработка огурцов молоком:
Насыщает растения микроэлементами, содержащимися в молоке, такими как азот, фосфор, серу, кальций, медь, калий, железо, марганец. Таким образом, молоко увеличивает урожайность.
Молочная лактоза создает плотную плёнку, защищая от вредителей и болезней.
Молоко обеспечивает здоровый зеленый вид листьев и помогает избежать его пожелтения и опадания.
Активизирует усвоение полезных минералов и подкормок из почвы.
Благодаря лактобактериям молоко способствует размножению важной для почвы микрофлоры.
Польза от йода не только в его антисептических свойствах, но и в том, что он содержит много микроэлементов. Йод предотвращает развитие таких заболеваний как фитофтороза, всех видов гнили, белой и зеленой мозаики, медянки.
Комбинация молока с йодом дает двойной эффект в плане и защиты, и подкормки огурцов.
Полив огурцов раствором молока и йода
Когда нужно обрабатывать
Огурцы в течение всего вегетационного периода нужно подкармливать. Первая обработка огурцов молоком с йодом осуществляется через 3 дня после высадки молодых растений в почву, последующие подкормки осуществляются периодически раз в неделю.
Из-за склонности огурцов к прикорневой гнили непосредственно удобрять корни растения не рекомендуют, лучше сделать неглубокую траншею на расстоянии в 10-15 см от центрального стебля огурца и вылить туда подкормку с молоком. Допустим также опрыскать грунтовую поверхность у растения.
Рецепт эффективного состава
Литр молока растворить в ведре воды, добавить 30 капель йода. На каждый кустик используется полтора литра раствора. Можно к данному раствору добавить столовую ложку жидкого мыла.
Опрыскивание огурцов раствором молока и йода
Для профилактического опрыскивания огурцов приготовить следующий раствор. До 10 л воды накапать 25-30 капель йода, влить 1 л молока низкой жирности или 0,5 л сыворотки, выдержать день. Опрыскивать с расчетом один литр на м2.
Правила опрыскивания огурцов молоком с йодом:
Опрыскивание следует производить вечером в тихую безветренную погоду.
Начинают обработку листьев снизу, постепенно перемещаются вверх.
Не следует сочетать молочно-йодную подкормку с другими удобрениями.
Нужно соблюдать дозировку при приготовлении раствора — избыток йода способен спровоцировать ожог листьев.
Готовую жидкость нельзя хранить, ее следует использовать сразу же после приготовления.
В случае заражения огурцов болезнями и в большинстве случаев к раствору молока и йода желательно добавлять другие эффективные средства. Так для лечения корневой гнили смешивают 3 капли йода и 10 капель зеленки с 10 л воды, поливают один раз в неделю. Чтобы преодолеть пероноспороз, мучнистую росу, бактериоз смешивают 2 л молочной сыворотки, 50 г мочевины и 20 капель йода, поливают этим составом огурцы 2-3 раза в сезон.