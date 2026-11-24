Как добиться уважения: психология уверенности / © Freepik

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Уважение не всегда начинается с разговора. Часто достаточно того, как человек входит в комнату, держит спину, смотрит на собеседника и реагирует на чужое поведение. Психологи объясняют: невербальные сигналы — осанка, мимика, взгляд и движения влияют на первое впечатление от человека.

Исследование психологов, опубликованное в журнале Psychological Science, также посвящено тому, как положение тела связано с чувством уверенности и социальным восприятием. Вот пять психологических приемов, которые помогают производить впечатление ценящего себя человека и не требующего постоянного одобрения.

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Держите спину ровно, но не напрягайтесь

Осанка — один из первых сигналов, по которым окружение оценивает уверенность. Опущенные плечи, втянутая голова и сутулость могут создавать впечатление скованности и неуверенности.

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Попытайтесь расправить плечи, держать голову прямо, а вес тела равномерно распределять на обе ноги. Не нужно демонстративно выпячивать грудь или напрягать мышцы. Естественная, спокойная осанка выглядит убедительнее за наигранную демонстрацию силы.

Не отводите взгляд сразу

Во время разговора поддерживайте естественный зрительный контакт. Если человек смотрит на вас, не торопитесь опускать глаза или переводить взгляд на телефон. Спокойный контакт глазами показывает внимание и заинтересованность.

В то же время, не нужно непрерывно смотреть собеседнику в глаза: это может создавать напряжение. Периодически отводите взор, не теряя контакта с оппонентом.

Не суетитесь во время общения

Постоянная поправляние одежды, щелчки пальцами, вращение предметов в руках и непрерывные движения могут выдавать волнение. Человек, двигающийся спокойно, обычно производит более собранное впечатление.

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Попытайтесь не спешить с жестами, не перебирать вещи на столе и не менять положения тела каждые несколько секунд. Спокойные движения помогают выглядеть уверенно даже в незнакомой компании.

Не улыбайтесь автоматически

Доброжелательность важна, но постоянная вынужденная улыбка иногда создает впечатление, что человек старается всем понравиться. Не нужно улыбаться в ответ на каждую реплику или оправдывать чужую грубость приветливым выражением лица.

Лучше использовать естественную мимику: улыбаться, когда действительно приятно и сохранять нейтральное выражение лица в других ситуациях. Это помогает демонстрировать искренность и уверенность.

Не торопитесь заполнять тишину

Люди часто начинают нервничать, когда в разговоре возникает пауза. Они суетятся, пытаются сразу что-то сказать или оправдываются даже тогда, когда этого не нужно.

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Попытайтесь спокойно выдерживать несколько секунд тишины. Не отводите взгляд в пол, не торопитесь менять тему и не демонстрируйте неудобство. Такое поведение свидетельствует о том, что вы не боитесь собственного присутствия и не пытаетесь любой ценой получить одобрение.

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