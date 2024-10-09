Как долго домашний суп хранится в холодильнике: правильный ответ знают далеко не все

Тем, кто планирует свое меню в неделю, важно знать, как долго домашний суп хранится в холодильнике.

Супы – достаточно полезное блюдо. Они помогают согреться, легко усваиваются и быстро утоляют голод. Именно поэтому супы украинцы готовят часто. Они могут быть приготовлены из различных ингредиентов: рыбы, мяса, крупы, овощи, грибы или даже молоко.

Наверняка в каждой кухне мира можно найти свой национальный суп. Часто во время приготовления супа повара берут большую кастрюлю, чтобы потом можно было несколько дней наслаждаться вкусным и полезным продуктом.

Однако стоит также запомнить, как долго домашний суп может храниться в холодильнике.

Согласно санитарно-эпидемиологическим нормам, готовые охлажденные супы при температуре 2-6 градусов по Цельсию могут храниться не дольше 2 дней. Если же блюдо было пастеризовано (т.е. дважды кипело), тогда этот срок продлевается до недели. Супы, приготовленные из консервантов, хранятся в холодильнике 5 дней.

Следует отметить, что любой суп нельзя держать при комнатной температуре для охлаждения более 3 часов.

Суп к холодильнику лучше всего ставить в той же посуде, в которой вы его варили. Важно, чтобы он был стеклянным или эмалированным. Для хранения наиболее подходит полка посередине, где держится самая стабильная температура. В кастрюле запрещается оставлять черпак или ложку, так как нужно плотно закрыть крышку.

Срок хранения супа в холодильнике во многом зависит от того, из каких ингредиентов он приготовлен. К примеру, если вы добавили свежую зелень, то она ускорит порчу блюда. Молочные продукты, сливки и яйца не способствуют длительному хранению. Если вы добавили в суп твердый сыр, то он может простоять в холодильнике около 2 дней. А с плавленым сыром – всего 36 часов.

Питание имеет короткий срок хранения, что обусловлено тем, как рис набухает и превращает первое блюдо в кашу. Короткий срок хранения имеет суп с макаронами по тем же причинам.

Поэтому повара советуют хранить отдельно основу для супа, а уже при подаче добавить в него лапшу или другие виды пасты.

Большинство считает, что самыми вкусными бывают только свежеприготовленные супы. Хотя частично это действительно правда, однако есть такие первые блюда, которые становятся вкуснее на второй день, в частности солянка или борщ. Так происходит благодаря капусте, которая начинает выделять аскорбиновую кислоту, когда настоится. Это придает блюду приятную кислинку.

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