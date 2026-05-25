Как долго хранить клубнику: просто промойте ее одним ингредиентом

Клубника

Клубника будет храниться дольше, если ее промыть уксусом и положить в холодильник. Таким образом ягода может храниться даже до 2 недель.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Кулинарная журналистка и преподаватель кулинарии Шери Касл, которая специализируется на исследовании ингредиентов и их пути от фермы к столу, говорит, что секрет заключается в том, чтобы быстро промыть ягоды уксусом перед тем, как положить их на хранение.

Она объясняет, что простая «уксусная ванна» помогает уничтожить бактерии и споры плесени, которые отвечают за быструю порчу клубники.

Воду и уксус нужно размешать в пропорциях 3:1. Клубнику следует замочить примерно на десять минут вместе с зелеными верхушками, затем слить воду и тщательно промыть под холодной проточной водой.

Далее нужно хорошо просушить клубнику. Шери предлагает использовать вертлюжок для салата, выстланный кухонной бумагой, чтобы осторожно удалять лишнюю воду, пока они полностью не высохнут.

После того, как клубника будет готова, ее следует переложить в чистый герметично закрывающийся контейнер, выстланный бумажным полотенцем.

Вместо того, чтобы плотно закрывать ее, она советует оставлять крышку немного приоткрытой, чтобы предотвратить накопление влаги внутри.

Гурманы утверждают, что эта техника проста, но чрезвычайно эффективна, и многие поражены тем, как такой простой шаг может значительно продлить срок хранения корзины клубники.

