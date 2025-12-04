Как долго можно хранить сыр в холодильнике

Сыр — любимый продукт многих / © Associated Press

Правильное хранение сыра позволяет дольше сохранить вкус продукта. В зависимости от того, какой это сыр — твердый, полужесткий или мягкий — зависит его срок хранения.

Как долго сыр будет храниться в холодильнике, зависит от содержания в нем влаги, объяснила Джанет Флетчер, основатель Planet Cheese. Влага необходима для роста бактерий, поэтому сыры с более высоким уровнем влажности имеют более короткий срок хранения. Напротив, сыры с более низким уровнем влажности сохраняются дольше, поскольку им не хватает идеальной среды для размножения бактерий.

Следует избегать заделки сыра в пищевую пленку или фольгу. Такая упаковка заставит сыр потеть и повлияет на вкус.

Как долго разные сыры хранятся в холодильнике

Мягкий сыр

Мягкие сыры (например, река, фета, моцарелла) имеют высокое содержание влаги, что делает их более скоропортящимися, чем более твердые сыры. Как правило, мягкий творог хранится в холодильнике одну неделю, не теряя вкуса и качества.

Полутвердый сыр

Полутвердые сыры, такие как чедер, грюер, конте, выдержанный манчего и джек монтерей, содержат меньше влаги, чем мягкий сыр. Благодаря этому они имеют более длительный срок хранения в холодильнике — две-три недели.

Твердый сыр

К твердым сырам относятся выдержанный чедер, выдержанная гауда и пармиджано-реджано. Жесткие сыры содержат мало влаги, что затрудняет размножение бактерий. Открытая упаковка твердого сыра может храниться в холодильнике долгое время — около четырех недель.

Самый очевидный признак порчи — это видимая плесень. Другие признаки того, что сыр следует выбросить, включают горьковатый привкус, привкус ферментированных фруктов и ощущение шипения на языке.

