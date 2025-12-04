- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 122
- Время на прочтение
- 2 мин
Как долго можно хранить сыр в холодильнике
Срок хранения сыра в холодильнике зависит от вида. Важно правильно упаковывать сыр, чтобы защитить его от посторонних запахов и излишней влаги.
Правильное хранение сыра позволяет дольше сохранить вкус продукта. В зависимости от того, какой это сыр — твердый, полужесткий или мягкий — зависит его срок хранения.
Как долго сыр будет храниться в холодильнике, зависит от содержания в нем влаги, объяснила Джанет Флетчер, основатель Planet Cheese. Влага необходима для роста бактерий, поэтому сыры с более высоким уровнем влажности имеют более короткий срок хранения. Напротив, сыры с более низким уровнем влажности сохраняются дольше, поскольку им не хватает идеальной среды для размножения бактерий.
Следует избегать заделки сыра в пищевую пленку или фольгу. Такая упаковка заставит сыр потеть и повлияет на вкус.
Как долго разные сыры хранятся в холодильнике
Мягкий сыр
Мягкие сыры (например, река, фета, моцарелла) имеют высокое содержание влаги, что делает их более скоропортящимися, чем более твердые сыры. Как правило, мягкий творог хранится в холодильнике одну неделю, не теряя вкуса и качества.
Полутвердый сыр
Полутвердые сыры, такие как чедер, грюер, конте, выдержанный манчего и джек монтерей, содержат меньше влаги, чем мягкий сыр. Благодаря этому они имеют более длительный срок хранения в холодильнике — две-три недели.
Твердый сыр
К твердым сырам относятся выдержанный чедер, выдержанная гауда и пармиджано-реджано. Жесткие сыры содержат мало влаги, что затрудняет размножение бактерий. Открытая упаковка твердого сыра может храниться в холодильнике долгое время — около четырех недель.
Самый очевидный признак порчи — это видимая плесень. Другие признаки того, что сыр следует выбросить, включают горьковатый привкус, привкус ферментированных фруктов и ощущение шипения на языке.
Раньше мы писали о том, как выбрать натуральный сыр. Больше об этом читайте в новости.