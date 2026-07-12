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Как долго можно носить нижнее белье и когда его лучше выбросить: эксперты назвали сроки
Как часто следует обновлять нижнее белье — рассказываем в материале ТСН.ua.
Многие хотя бы раз задумывались, имеет ли нижнее белье свой «срок годности». В Сети можно встретить советы обновлять его каждые шесть или двенадцать месяцев. Но так ли это на самом деле?
Обо всех нюансах — рассказываем в материале ТСН.ua.
Медицинские специалисты отмечают: универсального правила не существует, а главными критериями остаются состояние ткани, правильный уход и ежедневная гигиена. Эксперты отмечают, что сама по себе продолжительность использования не является определяющим фактором. Если изделие хорошо сохранило форму, не имеет повреждений и регулярно стирается в соответствии с рекомендациями производителя, оно не представляет опасности для здоровья.
Есть ли у нижнего белья официальный срок службы
Медицинские организации не устанавливают конкретный срок, после которого белье нужно обязательно выбрасывать. Врачи рекомендуют ежедневно менять нижнее белье, а также делать это чаще после интенсивного потоотделения, занятий спортом или если ткань стала влажной. Такой подход помогает снизить накопление бактерий, влаги и снизить риск раздражения кожи.
Специалисты также советуют выбирать модели из 100% хлопка или с хлопчатобумажной ласточкой, ведь этот материал лучше пропускает воздух и помогает поддерживать комфортный микроклимат.
Когда пора проститься со старым бельем
Несмотря на отсутствие четко определенного срока использования, существуют признаки, свидетельствующие о том, что вещь следует заменить.
К ним относятся:
растянутая резинка;
дыры или потертости;
ткань, ставшая очень тонкой;
пятна, которые не отпираются;
стойкий неприятный запах даже после стирки;
потеря формы, из-за которой белье перестает комфортно сидеть.
Стилисты и эксперты по уходу за одеждой советуют хотя бы раз в год просматривать содержимое ящика и избавляться от утративших свои свойства изделий. В то же время это рекомендация по уходу за гардеробом, а не медицинское правило.
Почему правильная стирка не менее важна
Продолжительность службы белья во многом зависит от ухода.
Чтобы ткань дольше оставалась крепкой, желательно:
стирать вещи после каждого использования;
соблюдать температурный режим, указанный на этикетке;
использовать мягкие моющие средства;
по возможности сушить естественным способом, а не в сушильной машине.
Бережный уход помогает сохранить упругость волокон и продлевает срок эксплуатации изделия.
Нужно ли менять белье каждые шесть месяцев
Совет обновлять весь комплект дважды в год часто встречается в блогах и социальных сетях. Однако авторитетные медицинские источники не подтверждают существование такого правила.
Врачи рекомендуют ориентироваться не на календарь, а на реальное состояние ткани, регулярность стирки и личные потребности. Если белье чистое, не имеет повреждений и обеспечивает комфорт, оснований для его замены только через определенный возраст нет.
Простое правило, которое поможет сохранить здоровье
Специалисты сходятся в одном: самое важное — носить чистое белье, менять его по меньшей мере раз в день, а после физических нагрузок или сильного потоотделения делать это сразу.
Если же ткань потеряла эластичность, износилась или перестала обеспечивать комфорт, такую вещь лучше заменить новой. Именно состояние изделия, а не количество месяцев в шкафу, является основным ориентиром для его использования.