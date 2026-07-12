Как долго можно носить нижнее белье и когда его лучше выбросить: эксперты назвали сроки

Как часто нужно менять нижнее белье / © Credits

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Многие хотя бы раз задумывались, имеет ли нижнее белье свой «срок годности». В Сети можно встретить советы обновлять его каждые шесть или двенадцать месяцев. Но так ли это на самом деле?

Обо всех нюансах — рассказываем в материале ТСН.ua.

Медицинские специалисты отмечают: универсального правила не существует, а главными критериями остаются состояние ткани, правильный уход и ежедневная гигиена. Эксперты отмечают, что сама по себе продолжительность использования не является определяющим фактором. Если изделие хорошо сохранило форму, не имеет повреждений и регулярно стирается в соответствии с рекомендациями производителя, оно не представляет опасности для здоровья.

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Есть ли у нижнего белья официальный срок службы

Медицинские организации не устанавливают конкретный срок, после которого белье нужно обязательно выбрасывать. Врачи рекомендуют ежедневно менять нижнее белье, а также делать это чаще после интенсивного потоотделения, занятий спортом или если ткань стала влажной. Такой подход помогает снизить накопление бактерий, влаги и снизить риск раздражения кожи.

Специалисты также советуют выбирать модели из 100% хлопка или с хлопчатобумажной ласточкой, ведь этот материал лучше пропускает воздух и помогает поддерживать комфортный микроклимат.

Когда пора проститься со старым бельем

Несмотря на отсутствие четко определенного срока использования, существуют признаки, свидетельствующие о том, что вещь следует заменить.

К ним относятся:

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растянутая резинка;

дыры или потертости;

ткань, ставшая очень тонкой;

пятна, которые не отпираются;

стойкий неприятный запах даже после стирки;

потеря формы, из-за которой белье перестает комфортно сидеть.

Стилисты и эксперты по уходу за одеждой советуют хотя бы раз в год просматривать содержимое ящика и избавляться от утративших свои свойства изделий. В то же время это рекомендация по уходу за гардеробом, а не медицинское правило.

Почему правильная стирка не менее важна

Продолжительность службы белья во многом зависит от ухода.

Чтобы ткань дольше оставалась крепкой, желательно:

стирать вещи после каждого использования; соблюдать температурный режим, указанный на этикетке; использовать мягкие моющие средства; по возможности сушить естественным способом, а не в сушильной машине.

Бережный уход помогает сохранить упругость волокон и продлевает срок эксплуатации изделия.

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Нужно ли менять белье каждые шесть месяцев

Совет обновлять весь комплект дважды в год часто встречается в блогах и социальных сетях. Однако авторитетные медицинские источники не подтверждают существование такого правила.

Врачи рекомендуют ориентироваться не на календарь, а на реальное состояние ткани, регулярность стирки и личные потребности. Если белье чистое, не имеет повреждений и обеспечивает комфорт, оснований для его замены только через определенный возраст нет.

Простое правило, которое поможет сохранить здоровье

Специалисты сходятся в одном: самое важное — носить чистое белье, менять его по меньшей мере раз в день, а после физических нагрузок или сильного потоотделения делать это сразу.

Если же ткань потеряла эластичность, износилась или перестала обеспечивать комфорт, такую вещь лучше заменить новой. Именно состояние изделия, а не количество месяцев в шкафу, является основным ориентиром для его использования.

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