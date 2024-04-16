Как долго можно оставлять кота одного дома: мнение экспертов

Один дома: как долго можно оставлять кота в одиночестве

Жизнь с домашними питомцами имеет много преимуществ. Но наверняка каждому хозяину кота или кошки приходилось решать проблему и оставлять животное самого. Кто-то вынужден делать это через работу, кто-то посещает дачу или отправляется в командировку на несколько дней или в долгий отпуск.

С собакой ответ прост: животное одно так долго не выдержит. А вот с кошками вопрос сложнее, поскольку все необходимое может размещаться в квартире.

Люди часто считают кошек самостоятельными, независимыми существами, которым не нужно много внимания, особенно по сравнению с собаками. Но это не совсем так, полагают эксперты. Как показывают исследования, кошки часто нуждаются в компании и внимании человека больше, чем мы привыкли думать. Как считает ученый Микель Дельгадо, "Нельзя оставлять кошек на долгое время. У них есть эмоциональные и социальные потребности, которые невозможно удовлетворить, если они останутся одни надолго".

На какой период времени кота можно оставлять дома в одиночестве

По мнению экспертов, кошку можно оставлять один дома не более чем на 24 часа. За это время питомец в большинстве случаев даже не заметит своего одиночества.

А если больше? Многие думают, что если будет достаточно еды и воды будет, животное можно оставить и подольше, но это не так.

Долгое отсутствие хозяина может вызвать у животного стресс, тогда "кошки могут переедать, ломать предметы или даже травмировать себя, поэтому не стоит оставлять им много пищи с водой и надеяться, что все будет хорошо", — отмечает Дельгадо.

Также когда кошки испытывают стресс из-за длительного отсутствия хозяина, у них могут проявляться такие симптомы как рвота, потеря аппетита, диарея, мочеиспускание мимо лотка.

Как оставлять кошку в одиночестве

Как отмечает бихевиористка Кэтрин Панкрац "Котов нужно навещать хотя бы раз в день, еще лучше — два раза". Это могут быть родственники, друзья, знакомые, соседи.

Чтобы сделать жизнь кошек комфортнее в ваше отсутствие.экспертка советует использовать игрушки-кормушки, обычные игрушки. Она также советует не стирать постельное белье и не чистить диваны, кровати и кресла, чтобы запах владельца как можно дольше оставался с животным.

Хорошо, если есть возможность установить вебкамеру, считает Дельгадо и Панкрац, чтобы следить за кошкой, когда вы находитесь вне дома. "Также можно оставить любимцу "теплые места для отдыха", такие как одеяла и покрывала, чтобы они могли в любое время прийти и нагреться, когда станет холодно.

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