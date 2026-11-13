Как долго можно оставлять собаку саму дома: ветеринары назвали максимальное время

Насколько можно оставлять собаку самого дома / © pexels.com

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Ветеринары объяснили, сколько времени домашний любимец может провести без человека, почему щенков не стоит надолго оставлять самих и на что обратить внимание, если собака тяжело переносит разлуку.

Сколько часов собака может оставаться сама дома

По рекомендациям ветеринаров, взрослую здоровую собаку желательно не оставлять саму дольше чем на 6–8 часов. В то же время, некоторые специалисты считают, что лучше ограничиться шестью часами.

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Единой цифры, подходящей всем животным, нет. Многое зависит от возраста собаки, ее здоровья, темперамента и привычного распорядка. Один пес может спокойно провести несколько часов в одиночестве, а другому даже короткое отсутствие хозяина доставляет сильную обеспокоенность.

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К тому же собаке нужно не только дождаться возвращения человека. Ей необходимо двигаться, пить воду, ходить в туалет и получать достаточно внимания. Поэтому даже если животное привыкло оставаться дома на время рабочего дня, это не значит, что такой режим полностью отвечает его потребностям.

На сколько можно оставлять дома щенка

С маленькими собаками ситуация другая. Они еще не могут долго терпеть до следующей прогулки, нуждаются в более частом кормлении и постоянном контакте с человеком. Поэтому оставлять щенка самого на несколько часов не стоит.

По ориентирам Американского кинологического клуба (AKC), щенки в возрасте до 10 недель могут оставаться без возможности сходить в туалет примерно час. В 10-12 недель этот промежуток увеличивается ориентировочно до двух часов. С возрастом его можно постепенно удлинять.

Однако эти рекомендации не означают, что щенка нужно оставлять самого на все допустимое время. Маленьким собакам нужны регулярные прогулки, кормление, игры и внимание хозяина. К самостоятельному пребыванию их приучают постепенно, начиная с нескольких минут.

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Как понять, что собака грустит без хозяина

Некоторые собаки используют время в одиночестве для сна и отдыха. Другие начинают нервничать сразу после того, как за хозяином закрывается дверь. Если любимец плохо переносит разлуку, это может проявляться в его поведении.

Владельцам следует обратить внимание на следующие изменения:

Лай и вой. Собака долго скулит или лает после выхода хозяина. Испорченные вещи. Животное грызет мебель, обувь, царапает дверь или пытается выбраться из комнаты. Постоянное беспокойство. Любимец ходит из угла в угол, прислушивается к звукам и не может устроиться. Лужи дома. Собака начинает справлять потребность в помещении, хотя раньше такого не случалось. Чрезмерное возбуждение после возвращения человека. Животное долго не может успокоиться, скулит или ведет себя необычно.

Такие симптомы могут указывать на тревожность разлуки. Впрочем, иногда они связаны с другими проблемами со здоровьем или поведением. Если это повторяется регулярно, лучше проконсультироваться с ветеринаром.

Как приучить собаку оставаться дома самой

Если собака привыкла постоянно находиться рядом с хозяином, внезапное длительное отсутствие человека может стать для нее стрессом. Поэтому приучать к самостоятельности нужно постепенно.

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Начать можно с коротких выходов из комнаты или квартиры. Если животное реагирует спокойно, то время отсутствия постепенно увеличивают. Не стоит сразу оставлять ее саму на несколько часов, особенно если раньше такого опыта не было.

Перед выходом желательно хорошо выгулять собаку, чтобы она могла потратить энергию и сходить в туалет. Дома нужно оставить свежую воду, удобное место для отдыха и несколько безопасных игрушек. Также следует убрать вещи, которые животное может погрызть или случайно проглотить.

Не менее важен привычный режим. Если собака знает, когда ее кормят, выгуливают и укладывают отдыхать, ей проще переносить изменения в распорядке дня.

Когда нужно уйти из дома на весь рабочий день, лучше договориться с кем-то из близких о дополнительном выгуле. Можно также воспользоваться услугами догситера, который придет к животному, покормит его и проведет с ним время.

FAQ

На сколько часов можно оставлять собаку одну дома?

Здоровую взрослую собаку обычно рекомендуют оставлять саму не дольше чем на 6–8 часов. Однако лучше ориентироваться на шесть часов и учитывать индивидуальные потребности животного. Щенки, пожилые собаки и любимцы с проблемами со здоровьем нуждаются в более частом внимании.

Можно ли оставлять собаку на 8 часов?

Некоторые взрослые собаки нормально переносят восьмичасовое отсутствие хозяина, если они здоровы и постепенно приучены к самостоятельному пребыванию. Но регулярно оставлять животное на такое время без перерыва нежелательно. Если хозяин работает полный день, стоит позаботиться о дополнительном выгуле или попросить кого-нибудь навестить собаку.

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