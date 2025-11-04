Прогулка с собакой / © unsplash.com

Ветеринарка доктор Николь Раус объяснила, сколько времени следует уделять ежедневным прогулкам с собакой. По ее словам, двигательная активность необходима для каждого питомца, однако ее продолжительность зависит от возраста, породы и уровня энергичности животного.

Об этом сообщило издание Express.

Раус советует придерживаться простого правила для щенков: по пять минут активности на каждый месяц жизни — дважды в день. То есть четырехмесячный щенок требует около 20 минут активности утром и столько же вечером. В это время входят не только выходы на улицу, но и активные игры или подвижные занятия дома или во дворе.

Для взрослых собак оптимальная продолжительность выгула, по словам специалиста, составляет от 30 до 60 минут в день. При этом этот показатель меняется в зависимости от породы. Например, энергичным собакам, таким как бордер-колли, нужно до двух часов физической активности ежедневно, тогда как спокойным животным хватит двух прогулок по 20 минут.

Отдельно ветеринарка обратила внимание на потребности пожилых собак. Она подчеркнула, что даже в старшем возрасте важно поддерживать подвижность, но делать это осторожно.

«Что касается старших собак, то здесь рекомендуется примерно от 30 до 60 минут, но тип физических упражнений очень важен для ухода за их суставами. Мы хотим рассмотреть упражнения с низкой нагрузкой, поэтому во время прогулок обратите внимание на поверхность, по которой вы ходите, а затем подумайте о таких вещах, как гидротерапия», — отметила ветеринарка.

Она также отметила, что регулярные прогулки помогают сохранить не только физическую форму, но и ментальное здоровье собаки. Владельцам стоит обеспечивать своим любимцам умственную активность, особенно в старшем возрасте.

При этом большинство специалистов сходятся во мнении, что среднее время прогулки должно составлять 20-30 минут за один выход. Если владелец не уверен в потребностях своей собаки, лучше проконсультироваться с ветеринаром, чтобы определить оптимальную нагрузку именно для его породы.

