Как дольше сохранить свежесть овощей и фруктов: 5 простых советов, которые действительно работают

Овощи и фрукты дольше сохранят свежесть: / © Associated Press

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Часто ягоды покрываются плесенью, зелень вянет, а овощи теряют упругость значительно раньше, чем мы успеваем их использовать. Однако срок хранения продуктов зависит не только от их свежести при покупке — важную роль играют температура, влажность и соседство с другими продуктами.

О способах дольше сохранять свежесть овощей и фруктов сообщило издание The Independent.

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Доцент кафедры безопасности пищевых продуктов Университета Пердью Аманда Диринг пояснила, что на растительных продуктах естественным образом присутствуют различные микроорганизмы, в частности бактерии, дрожжи и плесень. В благоприятных для них условиях они размножаются активнее, из-за чего еда быстрее портится.

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Не мойте и не нарезайте продукты заранее

Привычка мыть овощи, фрукты или ягоды сразу после покупки может негативно сказаться на их свежести. Вода, остающаяся на поверхности продуктов, создает среду, благоприятную для размножения микроорганизмов.

Поэтому специалисты советуют отложить мытье до того момента, когда продукты понадобятся для приготовления или употребления. До этого их лучше держать максимально сухими. Если речь идет о ягодах или листовой зелени, излишнюю влагу в контейнере поможет убрать бумажное полотенце.

Не стоит также заранее чистить и нарезать овощи и фрукты. Диетолог Эбби Шарп объяснила, что нарезка разрушает клеточные стенки продукта, а в сочетании с избытком влаги это ускоряет его порчу.

Не переполняйте холодильник

Холод помогает дольше сохранять большинство продуктов, поскольку при более низкой температуре микроорганизмы размножаются медленнее. Однако просто положить всё в холодильник недостаточно.

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Если полки переполнены, воздух внутри циркулирует хуже, а поддерживать одинаковую температуру становится сложнее. Поэтому между продуктами следует оставлять немного свободного места.

В то же время универсального способа хранения для всех овощей и зелени не существует. Некоторые травы можно подрезать и поставить стеблями в воду, как букет. Более твёрдые травы рекомендуется завернуть во влажное полотенце и оставить в холодильнике.

Морковь дольше сохранит хрусткость в воде. А если у моркови или свеклы есть листья, их лучше удалить — это также может продлить срок хранения корнеплодов.

Картофель и лук храните отдельно

Холодильник подходит далеко не для всех продуктов. Например, помидоры лучше сохраняют свой характерный вкус и текстуру при комнатной температуре, хотя в холоде процесс их порчи может замедлиться.

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Специалисты советуют хранить целую головку чеснока в прохладном месте с хорошей циркуляцией воздуха. Если же чеснок уже очищен или нарезан, его нужно переложить в холодильник.

Картофель и лук также лучше хранить вне холодильника — в тёмном, прохладном и проветриваемом месте. Но складывать их рядом не рекомендуется. По словам Шарп, так они могут быстрее портить друг друга.

Соседство имеет значение и для фруктов. В процессе созревания они выделяют этилен — природное вещество, которое влияет на созревание находящихся поблизости продуктов. Поэтому перезрелые бананы, оставленные рядом с другими фруктами, могут ускорить их созревание, а впоследствии и порчу.

Не спешите выбрасывать увядшие овощи

Не каждый овощ, утративший привлекательный вид, уже непригоден к употреблению. Незначительное увядание, мягкость или изменение цвета могут свидетельствовать об ухудшении качества, а не о том, что продукт стал опасным.

Шарп привела в пример морковь и сельдерей: даже если они стали немного мягкими, их всё ещё можно использовать, особенно в блюдах, подвергающихся термической обработке.

Другое дело — когда появились явные признаки порчи. Плесень, слизь, жидкость, вытекающая из продукта, или сильный неприятный запах свидетельствуют о том, что его уже стоит выбросить.

Эксперт также обратила внимание на путаницу с маркировкой сроков годности. По оценке FDA, неправильное толкование дат на упаковке приводит к появлению около 20% пищевых отходов у потребителей.

Замораживайте то, что не успеваете съесть

Чтобы продукты реже попадали в мусорное ведро, эксперты советуют начинать уже с планирования покупок — не покупать больше еды, чем удастся использовать. Если ягоды, бананы или другие продукты, подходящие для заморозки, уже долго лежат, их можно заморозить до того, как они испортятся.

Это важно не только для семейного бюджета. Вместе с выбрасываемой едой впустую тратятся ресурсы, которые потребовались для её выращивания, транспортировки и хранения.

По словам вице-президента Всемирного фонда дикой природы Пита Пирсона, значительная часть пищевых отходов во всей цепочке поставок приходится именно на домохозяйства. На свалках пища разлагается в бескислородной среде, в результате чего образуется метан. Поэтому даже небольшие изменения в повседневном обращении с продуктами могут помочь сократить количество отходов.

Напомним, что картофель может быстро размякнуть и начать прорастать из-за неправильного хранения. Простой трюк с обычным фруктом поможет дольше сохранить клубни свежими.

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