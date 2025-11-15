Как достать кота из-под машины: полиция дала важные советы водителям в холодное время года

Как достать кота, залезшего под машину / © Facebook/Патрульна поліція України

В холодное время года бездомные животные, в частности кошки , часто ищут теплые и уютные места, чтобы согреться или укрыться от непогоды. К сожалению, такими убежищами нередко становятся автомобили: животные могут залезть под машину, под капот или укрыться под арками колес. Чтобы избежать трагических случаев, когда водители могут не заметить животных, Национальная полиция Украины опубликовала проверенные советы для автовладельцев.

Об этом сообщает НСН.

Любимые места тайников

Правоохранители отмечают, что по невнимательности водителей, животные могут погибнуть, когда двигатель автомобиля запускается.

Любимые места, где коты могут прятаться от холода:

под авто;

под капотом;

под арками колес.

Что делать перед запуском двигателя

Чтобы избежать беды, полицейские советуют водителям соблюдать несколько простых правил перед началом движения.

Полиция рекомендует следующие действия:

Постучайте по капоту: Это самый простой и эффективный способ. Звук испугает животное и даст ему время выбраться из тайника. Проверьте места возможных тайников: Следует внимательно осмотреть указанные участки, поскольку перепуганные коты могут залезть еще глубже. Используйте фонарик: Если есть возможность, используйте фонарик, чтобы подробнее осмотреть труднодоступные участки, особенно подвесные арки колес и пространство под капотом.

Эти простые шаги помогут сохранить жизнь животным в холодное время года.

«Будьте внимательны и берегите тех, кто не может позаботиться о себе сам!» — призывали правоохранители.

Напомним, если животное боится или не выходит из укрытия , его можно привлечь едой. Лучше всего для этого подходит сухой корм – он обладает сильным ароматом и создает знакомый звук при встряхивании упаковки, что может заинтересовать кота.