Как достать волосы со слива с помощью трубочки: справится даже ребенок

Как удалить очень сильное засорение в трубе / © Pixabay

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Засоренный слив в ванной комнате — это проблема, с которой сталкивается каждый человек. Хуже всего, когда в доме живет женщина с длинными волосами, ведь пряди могут запутываться и образовывать клубок, который очень трудно достать.

Однако есть один простой трюк, для которого даже не нужно использовать вредную химию.

Вам понадобится всего одна коктейльная трубочка, но длинная, короткая от детского сока не подойдет. Сначала сделайте несколько диагональных надрезов по всей ее длине. А после этого засуньте в слив как можно глубже.

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Аккуратно прокрутите и извлеките. За надрезы, которые вы сделали, будут цепляться волосы, которые с легкостью “выйдут” наружу.

Чтобы быть уверенными, что слив точно очищен от волос и другого мусора, повторите процедуру несколько раз.

Для лучшего эффекта после очистки засыпьте в трубу соду и залейте ее уксусом. Такая смесь справляется не хуже популярного средства “Крот”.