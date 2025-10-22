Как достичь чистоты гостиничного уровня в собственном доме: советы от экспертов

Уборка / © unsplash.com

Старшая горничная Лиза Уильямс советует сначала протирать поверхности, к которым чаще всего прикасаются руки: дверные ручки, выключатели, краны и перила. Эти зоны являются главными питомниками бактерий и игнорирование их распространяет микробы по комнате.

Об этом пишет Express.

«Самое важное — сначала протереть бдительные поверхности и дезинфицировать их», — отмечает Лиза.

Такая последовательная уборка гарантирует, что чистота в комнате продержится дольше, а риск распространения микробов сведется к минимуму.

После обработки «горячих зон» следует перейти к менее контактным поверхностям:

Зеркала и стеклянные поверхности Подоконники и полки Светильники и декоративные элементы

В завершение следует пропылесосить или вымыть пол. Такой порядок уборки позволяет избежать повторного загрязнения уже очищенных зон и обеспечивает максимальную эффективность.

Завершающие штрихи для «эффекта гостиницы»

Чтобы создать ощущение гостиничного комфорта:

Переставьте предметы так, как вы ожидали бы увидеть их как гость.

Добавьте новый ароматизатор для приятного запаха.

Проверьте детали, которые часто остаются незамеченными, например запыленное зеркало или перекошенную подушку.

Напомним, эксперты по уборке поделились простым секретом, как надолго сохранить блеск кранов в ванной и на кухне. По их словам, для этого нужно натереть предварительно вымытый и высушенный кран обычной парафиновой свечой или воском, а затем отполировать мягкой тканью.

Такой способ создает на поверхности тонкую водоотталкивающую пленку, которая предотвращает образование известкового налета и пятен от воды, благодаря чему блеск может держаться до трех месяцев.