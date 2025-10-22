ТСН в социальных сетях

225
2 мин

Как достичь чистоты гостиничного уровня в собственном доме: советы от экспертов

Идеально чистый дом возможен даже без профессиональной уборщицы. Главное — знать, с каких зон начинать уборку. Узнайте секреты от гостиничных экспертов.

Дарья Щербак
Уборка

Уборка / © unsplash.com

Старшая горничная Лиза Уильямс советует сначала протирать поверхности, к которым чаще всего прикасаются руки: дверные ручки, выключатели, краны и перила. Эти зоны являются главными питомниками бактерий и игнорирование их распространяет микробы по комнате.

Об этом пишет Express.

«Самое важное — сначала протереть бдительные поверхности и дезинфицировать их», — отмечает Лиза.

Такая последовательная уборка гарантирует, что чистота в комнате продержится дольше, а риск распространения микробов сведется к минимуму.

После обработки «горячих зон» следует перейти к менее контактным поверхностям:

  1. Зеркала и стеклянные поверхности

  2. Подоконники и полки

  3. Светильники и декоративные элементы

В завершение следует пропылесосить или вымыть пол. Такой порядок уборки позволяет избежать повторного загрязнения уже очищенных зон и обеспечивает максимальную эффективность.

Завершающие штрихи для «эффекта гостиницы»

Чтобы создать ощущение гостиничного комфорта:

  • Переставьте предметы так, как вы ожидали бы увидеть их как гость.

  • Добавьте новый ароматизатор для приятного запаха.

  • Проверьте детали, которые часто остаются незамеченными, например запыленное зеркало или перекошенную подушку.

Напомним, эксперты по уборке поделились простым секретом, как надолго сохранить блеск кранов в ванной и на кухне. По их словам, для этого нужно натереть предварительно вымытый и высушенный кран обычной парафиновой свечой или воском, а затем отполировать мягкой тканью.

Такой способ создает на поверхности тонкую водоотталкивающую пленку, которая предотвращает образование известкового налета и пятен от воды, благодаря чему блеск может держаться до трех месяцев.

