Как эффективно отстирать жирные кухонные полотенца даже без машинки: японский метод

Если кухонные полотенца покрылись пятнами, которые уже трудно отстирать даже в машинке, попробуйте японский метод.

Японский метод стирки кухонных полотенец помогает отстирать жирные кухонные полотенца без использования стиральной машинки, хотя потратиться на дополнительные средства все же придется. .

В чем суть японского метода стирки полотенец

Возьмите тазик или ведро, налейте туда воду высокой температуры. Полностью заполнять емкость не нужно, важно, чтобы осталось немного места.

Теперь насыпьте стакан порошка, но если вы берете средство для ручной стирки, то лучше брать два стакана. Не забудьте добавить по две столовые ложки масла и отбеливателя.

Тщательно размешайте, чтобы стирка и другие компоненты хорошо растворились. Затем положите в емкость все грязные кухонные полотенца, которые нужно постирать.

Емкость нужно накрыть чем и оставить на 12 часов, чтобы пятна на полотенцах полностью отошли.

После этой процедуры очень важно прополоскать полотенца в чистой воде. Сначала используйте горячую жидкость.

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