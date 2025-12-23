Как эффективно прочистить слив: секретный ингредиент, работающий лучше соды и уксуса

Как эффективно прочистить слив / © Credits

Реклама

Сливное отверстие может быть самым грязным местом в вашем доме, даже если раковина сияет чистотой. Смесь мыла, жира и пищевых отходов образует в трубах налет, который не только воняет, но и привлекает вредителей.

Об этом пишет The Mirror.

Жировой налет в сливе — это путь от мелких неудобств до полного засорения системы. Когда вода перестанет проходить сквозь накопившийся мусор, решить проблему самостоятельно не удастся, и придется вызывать профессионального сантехника.

Реклама

Пользователи социальных сетей делятся лайфхаками, как можно прочистить сливные трубы, и советуют использовать смесь из уксуса и пищевой соды. Однако без добавления одного ингредиента это средство вам не поможет.

© iStock

В Get Home Things подчеркивают, что вместо дорогостоящих или агрессивных смесей для труб можно использовать обычное средство для посуды, которое так же эффективно может прочистить слив.

Там отмечают, что популярный в Сети лайфхак с содой и уксусом часто оказывается бессильным против жировых накоплений в трубах. Эксперты советуют выбирать моющее средство для посуды, которое растворяет грязный слой изнутри, тщательно очищая стенки слива.

Это простая, но действенная альтернатива агрессивным магазинным продуктам, которая поможет поддерживать систему в идеальном состоянии.

Реклама

Как прочистить слив раковины с помощью уксуса, соды и средства для мытья посуды

Насыпьте 100 г пищевой соды в отверстие: она равномерно осядет на стенках труб, что позволит дальнейшей химической реакции действовать на максимальной глубине. Затем вылейте 120 мл уксуса в слив. Пузырьки, которые образуются, помогут разбавить часть грязи. Подождите минуту-две, пока реакция закончится. Вылейте в слив 250 мл средства для мытья посуды. Затем оставьте слив в покое минимум на 15 минут, чтобы моющее средство растворилось и размягчило жирные остатки. После 15 минут вылейте большое количество горячей воды в раковину. Она смоет размягченный жир и мусор, застрявший в трубе.

Ранее ТСН.ua рассказывал, как с помощью копеечного продукта уменьшить конденсат на окнах, сохранить стекло чистым и предотвратить появление плесени.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.