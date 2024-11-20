Как экономить топливо в автомобиле зимой: специалисты поделились пятью эффективными способами

Из-за роста цен на топливо в Украине водителям приходится искать все новые способы сэкономить на нем зимой.

Специалисты портала "Твоя машина" поделились пятью актуальными методами, помогающими значительно снизить расход топлива в зимний период.

Более эффективно используйте обогреватель

Очень важно регулировать мощность обогревателя, исходя из собственного комфорта и погодных условий, которые наблюдаются на улице. Не пытайтесь выкрутить его на максимум сразу после того, как за окном хотя бы немного похолодало.

Регулярно проверяйте давление в шинах

Следует помнить, что из-за понижения температуры воздуха часто падает давление в автомобильных шинах, а это становится причиной увеличения расхода топлива ежедневно. Поэтому важно контролировать этот показатель и докачивать по необходимости.

Всегда предварительно прогревайте двигатель

Очень важно давать мотору прогреваться до оптимальной температуры. Это позволит не тратить больше топлива, чем это необходимо.

Используйте легкие моторные масла

Благодаря специальной смазке можно значительно снизить нагрузку на двигатель, а это особенно актуально зимой. Так вы будете тратить гораздо меньше топлива.

Обратите внимание на состояние воздушного фильтра

Когда он загрязняется, то начинает ограничивать поток воздуха, поступающего в мотор, что становится причиной уменьшения его мощности. Специалисты говорят, что из-за грязного воздушного фильтра расход топлива может увеличиться на 10% и отмечают, что менять его нужно через каждые 30 тыс. километров (а то и чаще, чтобы экономить на топливе).

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