Как экономить воду: практические советы для домохозяйств со счетчиками

Как сэкономить воду

Экономия воды а проявлением разумного потребления и установления контроля за тем, что раньше считалось незначительным пустяком. Изменив несколько простых бытовых привычек, можно заметить значительное уменьшение цифр в ежемесячных платежках, экономя от 30 до 50 процентов от общего объема потребления.

Ревизия сантехники: борьба со скрытыми потерями

Первым и важнейшим шагом к экономии является ревизия сантехники, ведь даже едва заметные, медленные утечки могут стоить значительную сумму денег.

Главным пользователем воды часто выступает унитаз. Даже небольшое, постоянное протекание, когда вода тихонько стекает по стенке чаши, способно намотать до 200-300 литров в сутки, что является настоящей расточительностью. Чтобы убедиться, не течет ли унитаз, достаточно добавить немного пищевого красителя в бачок, если вода в чаше через несколько минут изменит цвет, это свидетельствует об износе клапана, который нужно немедленно заменить.

Не менее важен контроль за смесителями. «Крапающий» кран (даже медленно) указывает на износ резиновых прокладок. Хотя ремонт стоит копейки, эта постоянная «кап-кап» за неделю превращается в объем, равный полной ванне, который придется оплатить из собственного кармана.

Как экономить воду в ванной комнате

Выбор между тем, чтобы наполнить ванну или принять душ, определяет существенную разницу в ваших расходах. Наполненная ванна обычно требует около 150-200 литров воды, тогда как стандартный душ продолжительностью 5-7 вилин потребляет значительно меньше — всего 50-70 литров. Безусловное преимущество душа обеспечивает минимум двух- или даже трехкратную экономию водного ресурса.

Гениальным пустяком является насадка-аэратор для крана. Это устройство смешивает воду с воздухом, создавая мощную, но мягкую струю. Благодаря этому напор кажется сильным, но фактический расход воды снижается на 30-50 процентов, что делает аэратор настоящим помощником в экономии.

Как экономить воду на кухне

Кухня является местом, где всегда используется много воды, но здесь можно найти значительные резервы для экономии. Если вы моете посуду без посудомоечной машины, никогда не делайте это под проточной водой. Вместо этого наполните раковину или большую миску горячей водой, намыльте всю посуду, затем быстро сполосните. Также важно помнить, что размораживание мяса под проточной водой является прямым выбрасыванием денег; продукты следует размораживать заранее.

Современная посудомоечная машина также доказывает свою эффективность, на полный цикл ей требуется всего 9-12 литров, тогда как мытье того же количества посуды руками может достичь 40-50 литров. Но ее следует включать только тогда, когда она полностью загружена для максимальной эффективности.

Ежедневные лайфхаки для экономии воды

Экономия воды — это прежде всего вопрос самодисциплины и изменения ежедневных привычек. Самый простой, но очень эффективный лайфхак состоит в том, чтобы выключать кран при чистке зубов или бритье. Вода нужна только для смачивания щетки или смыва пены, ведь за минуту чистки зубов тратится до 10-12 литров воды.

Когда вам приходится долго ждать, пока из крана потечет горячая вода, не следует позволять холодной воде просто сливаться в канализацию. Подставьте ведро или большую бутылку. эту «техническую» холодную воду можно затем использовать для полива цветов, мытья полов или смыва унитаза.

Наконец, сделайте себе правило регулярно проверять показатели счетчика, особенно перед сном. Если счетчик «крутится» ночью, когда водой никто не пользуется, это является прямым сигналом о скрытой утечке в системе, которую необходимо немедленно устранить.

Умное потребление — это ежедневный квест, который приносит не только финансовую выгоду, но и способствует сохранению ресурсов.