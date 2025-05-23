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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
202
Время на прочтение
1 мин

Как еще называют ревень в Украине: вы могли даже и не слышать таких слов

Пик сезона ревеня настал, и это необычное растение известно под несколькими удивительными названиями.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Украинские названия ревеня

Украинские названия ревеня / © Pixabay

Это растение имеет короткий сезон созревания, когда его можно смаковать. Хотя ревень является овощем, ведь его съедобной частью являются стебли, его часто употребляют как фрукт из-за сладковатого вкуса.

Латинское название этой культуры — “Rheum”, а в Украине ревень известен под разными именами, происходящими из разных языковых традиций.

Вероятно, слово “ревень” имеет тюркские корни — ”ravent”. В то же время в Украине используют и другие названия, заимствованные из европейских языков.

По одной из версий, ревень начали культивировать еще в старой Греции и Риме. Растение пришло в Европу из Китая через территории у Волги.

Греческое название ревеня — “rhabarbaros” — означает “чужеземец из-за Волги”. Этот термин трансформировался в английский “rhubarb” и немецкий “rhabarber”.

В Украине ревень известен под разными названиями, в частности:

  • ревінь;

  • румбамбар;

  • рабарбар;

  • рамбамбар;

  • ромбамбар;

  • румбумбар;

  • барбар.

Этот представитель флоры Юго-Восточной Азии насчитывает более тридцати разновидностей, из которых лишь некоторые используют в качестве овощных, лечебных или декоративных растений.

В Украине наиболее распространены ревень волнистый и черноморский ревень.

Внешне ревень напоминает лопух или свеклу — крепкие стебли, на которых расположены крупные зеленые листья. Листья содержат много щавелевой кислоты, поэтому их не употребляют в пищу, а съедобной частью являются сочные стебли.

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Дата публикации
Количество просмотров
202
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