Как еще называют ревень в Украине: вы могли даже и не слышать таких слов

Украинские названия ревеня / © Pixabay

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Это растение имеет короткий сезон созревания, когда его можно смаковать. Хотя ревень является овощем, ведь его съедобной частью являются стебли, его часто употребляют как фрукт из-за сладковатого вкуса.

Латинское название этой культуры — “Rheum”, а в Украине ревень известен под разными именами, происходящими из разных языковых традиций.

Вероятно, слово “ревень” имеет тюркские корни — ”ravent”. В то же время в Украине используют и другие названия, заимствованные из европейских языков.

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По одной из версий, ревень начали культивировать еще в старой Греции и Риме. Растение пришло в Европу из Китая через территории у Волги.

Греческое название ревеня — “rhabarbaros” — означает “чужеземец из-за Волги”. Этот термин трансформировался в английский “rhubarb” и немецкий “rhabarber”.

В Украине ревень известен под разными названиями, в частности:

ревінь;

румбамбар;

рабарбар;

рамбамбар;

ромбамбар;

румбумбар;

барбар.

Этот представитель флоры Юго-Восточной Азии насчитывает более тридцати разновидностей, из которых лишь некоторые используют в качестве овощных, лечебных или декоративных растений.

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В Украине наиболее распространены ревень волнистый и черноморский ревень.

Внешне ревень напоминает лопух или свеклу — крепкие стебли, на которых расположены крупные зеленые листья. Листья содержат много щавелевой кислоты, поэтому их не употребляют в пищу, а съедобной частью являются сочные стебли.