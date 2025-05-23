- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 202
- Время на прочтение
- 1 мин
Как еще называют ревень в Украине: вы могли даже и не слышать таких слов
Пик сезона ревеня настал, и это необычное растение известно под несколькими удивительными названиями.
Это растение имеет короткий сезон созревания, когда его можно смаковать. Хотя ревень является овощем, ведь его съедобной частью являются стебли, его часто употребляют как фрукт из-за сладковатого вкуса.
Латинское название этой культуры — “Rheum”, а в Украине ревень известен под разными именами, происходящими из разных языковых традиций.
Вероятно, слово “ревень” имеет тюркские корни — ”ravent”. В то же время в Украине используют и другие названия, заимствованные из европейских языков.
По одной из версий, ревень начали культивировать еще в старой Греции и Риме. Растение пришло в Европу из Китая через территории у Волги.
Греческое название ревеня — “rhabarbaros” — означает “чужеземец из-за Волги”. Этот термин трансформировался в английский “rhubarb” и немецкий “rhabarber”.
В Украине ревень известен под разными названиями, в частности:
ревінь;
румбамбар;
рабарбар;
рамбамбар;
ромбамбар;
румбумбар;
барбар.
Этот представитель флоры Юго-Восточной Азии насчитывает более тридцати разновидностей, из которых лишь некоторые используют в качестве овощных, лечебных или декоративных растений.
В Украине наиболее распространены ревень волнистый и черноморский ревень.
Внешне ревень напоминает лопух или свеклу — крепкие стебли, на которых расположены крупные зеленые листья. Листья содержат много щавелевой кислоты, поэтому их не употребляют в пищу, а съедобной частью являются сочные стебли.