Как еще сказать на украинском "лентяй": 10 вариантов, о которых мало кто знает

В украинском языке существует много слов, чтобы охарактеризовать ленивого человека, все зависит от ситуации.
Слово "лентяй" говорят на человека, который ничего не делает и пытается избежать выполнения возложенных на него обязанностей. Украинский язык богат синонимами, поэтому современные словари предлагают кучу вариантов к этой лексеме. Рассказываем, какими синонимами можно заменить слово "лентяй".
Какими синонимами можно заменить слово "лентяй": 10 лучших вариантов
- "Гультяй". "Громче распевал свое "гей-гоп", молодо выкручивался в седле молодой беззаботный "гультяй"".(П. Загребельный, "Чудо").
- "Ледачий". "А тут Збруч — узенький ручеек, что на дне его едва журчит мирная и "ледача" водичка". (М. Кулик, "Записки консула").
- "Ледащиця" – используется преимущественно для характеристики женщин. "Вот девка, вот золото, вот "ледащиця"!" (М. Вовчок, "Ледащица").
- "Ледащо". "Какая "ледащо", да и то грубит!" (М. Вовчок, "Ледащица").
- "Лежебока". "Ну ничего, маленькая лежебока, наслаждайся спокойствием". (Н. Гербиш, "Художница").
- "Лежень". "Тот открыл один глаз, хотел разозлиться, но так уж ленив, что и сердиться ленился, сказано — лежень". (В. Бережной, "Демьянко Деревянко").
- "Лінивий". "Был здесь себе в нашем селе Иван, парень здоровый и красивый, но такой ленивый, такой ленивый, что пусть бог защищает". (Иван Франко, "Без труда").
- "Лінюх". "Так и прозвали его Иван Линюх". (Иван Франко, "Без труда").
- "Нероба". "Говорят: что мешает капиталисту, — "нероба"". (Иван Франко, "Борислав смеется").
- "Шалапут" – легкомысленный, непутевой человек. "Отстань, чумач, отстань, ворчу, отстань, шалапут!" (С. Руданский Соч., 1959, 291).
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