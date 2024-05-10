Как еще сказать на украинском "лентяй": 10 вариантов, о которых мало кто знает

В украинском языке существует много слов, чтобы охарактеризовать ленивого человека, все зависит от ситуации.

Слово "лентяй" говорят на человека, который ничего не делает и пытается избежать выполнения возложенных на него обязанностей. Украинский язык богат синонимами, поэтому современные словари предлагают кучу вариантов к этой лексеме. Рассказываем, какими синонимами можно заменить слово "лентяй".

Какими синонимами можно заменить слово "лентяй": 10 лучших вариантов

"Гультяй". "Громче распевал свое "гей-гоп", молодо выкручивался в седле молодой беззаботный "гультяй"".(П. Загребельный, "Чудо").

"Громче распевал свое "гей-гоп", молодо выкручивался в седле молодой беззаботный "гультяй"".(П. Загребельный, "Чудо"). "Ледачий". "А тут Збруч — узенький ручеек, что на дне его едва журчит мирная и "ледача" водичка". (М. Кулик, "Записки консула").

"А тут Збруч — узенький ручеек, что на дне его едва журчит мирная и "ледача" водичка". (М. Кулик, "Записки консула"). "Ледащиця" – используется преимущественно для характеристики женщин. "Вот девка, вот золото, вот "ледащиця"!" (М. Вовчок, "Ледащица").

– используется преимущественно для характеристики женщин. "Вот девка, вот золото, вот "ледащиця"!" (М. Вовчок, "Ледащица"). "Ледащо". "Какая "ледащо", да и то грубит!" (М. Вовчок, "Ледащица").

"Какая "ледащо", да и то грубит!" (М. Вовчок, "Ледащица"). "Лежебока". "Ну ничего, маленькая лежебока, наслаждайся спокойствием". (Н. Гербиш, "Художница").

"Ну ничего, маленькая лежебока, наслаждайся спокойствием". (Н. Гербиш, "Художница"). "Лежень". "Тот открыл один глаз, хотел разозлиться, но так уж ленив, что и сердиться ленился, сказано — лежень". (В. Бережной, "Демьянко Деревянко").

"Тот открыл один глаз, хотел разозлиться, но так уж ленив, что и сердиться ленился, сказано — лежень". (В. Бережной, "Демьянко Деревянко"). "Лінивий". "Был здесь себе в нашем селе Иван, парень здоровый и красивый, но такой ленивый, такой ленивый, что пусть бог защищает". (Иван Франко, "Без труда").

"Был здесь себе в нашем селе Иван, парень здоровый и красивый, но такой ленивый, такой ленивый, что пусть бог защищает". (Иван Франко, "Без труда"). "Лінюх". "Так и прозвали его Иван Линюх". (Иван Франко, "Без труда").

"Так и прозвали его Иван Линюх". (Иван Франко, "Без труда"). "Нероба". "Говорят: что мешает капиталисту, — "нероба"". (Иван Франко, "Борислав смеется").

"Говорят: что мешает капиталисту, — "нероба"". (Иван Франко, "Борислав смеется"). "Шалапут" – легкомысленный, непутевой человек. "Отстань, чумач, отстань, ворчу, отстань, шалапут!" (С. Руданский Соч., 1959, 291).

Читайте также:

Как на украинском уместно сказать "это жесть": варианты на все случаи жизни

"Вы хорошо выглядите" – неудачный комплимент украинцы: как сказать правильно

Как назвать подружку хорошим украинским словом: его мало кто знает