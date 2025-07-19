Как еще в магазине понять, что перед вами настоящее сливочное масло: ищите две надписи, которые указывают на "фальшивку"

Как отличить настоящее сливочное масло от подделки / © unsplash.com

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Чтобы приобрести в магазине действительно качественное и настоящее сливочное масло, важно обращать внимание сразу на несколько особых признаков. В настоящем продукте содержится только молочный жир, то есть в нем не будет никаких растительных примесей.

Поэтому, прежде всего, внимательно прочтите информацию, указанную на упаковке. Если есть надпись “масло”, продукт должен соответствовать установленным нормам. Однако, при наличии слов “спрэд” или “маргарин”, это может означать, что производитель добавил в состав растительные заменители молочного жира.

Также в составе настоящего сливочного масла должны быть только сливки или пастеризованные сливки. Если вы видите такие ингредиенты, это поддельный продукт:

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растительное масло (кокосовое, пальмовое, рапсовое, соевое, подсолнечное);

ЗМЖ (заменитель молочных жиров);

стабилизаторы;

эмульгаторы;

консерваторы или ароматизаторы (Е320, Е322, Е471, Е472, Е476);

эмульгаторы.

Не менее важно обращать внимание на ценник. Для изготовления настоящего сливочного масла требуется много молока, поэтому стоимость качественного продукта не может быть низкой. Исключения — акционные предложения в магазине.

Не забывайте оценивать внешний вид продукта по возможности. Особо обращайте внимание на цвет и текстуру. У натурального сливочного масла равномерная и гладкая консистенция, а оттенок светло-желтый. Если продукт крошится, имеет ненатуральный цвет, блестит, в нем могут содержаться растительные жиры или искусственные компоненты.