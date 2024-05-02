Как фамилия мужа влияет на судьбу женщины: об этом мало кто знает

Смена фамилии после бракосочетания – это обычная практика в украинских семьях. Впрочем, нумерологи рекомендуют более осмотрительно относиться к такому поступку. Поскольку внесение изменений в свое имя может иметь серьезные последствия и кардинально изменить жизнь. Рассказываем, как изменение фамилии женщины влияет на ее судьбу.

Как влияет на судьбу смена женщиной своей фамилии на фамилию мужа

Наверное, уже многие знают, что каждое имя имеет свое число – нумерологический код, влияющий на формирование личности. Чтобы узнать, не будет ли негативных последствий при смене фамилии, нужно сначала вычислить код, который был с девичьей фамилией. А потом рассчитать новый код с фамилией мужа. Затем следует сравнить результаты и выбрать лучший для себя. Не исключено, что свой код будет более подходящим, чем нумерологические данные мужа.

Фамилия мужчины несет в себе все данные его предков, она имеет соответствующую энергетику, которая может не совпадать с данными женщины. Поэтому после смены фамилии женщина может взять на себя все проблемы и грехи чужого рода.

Специалисты рекомендуют не принимать поспешных решений, сначала почувствовать звучание фамилии мужчины, ее вибрации. Если она не будет гармонировать с именем, будет резать слух или будет внутреннее сопротивление, лучше оставить девичье родовое имя.

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