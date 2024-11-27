Как гадать на Андрея 30 ноября: шесть способов от наших предков, чтобы узнать свое будущее

Издавна существовало поверье, что в ночь на Андрея (30 ноября) можно узнать имя своего суженого. Поэтому незамужние девушки собирались вместе и гадали.

Гадание по имени жениха

На кусочках бумаги напишите мужские имена (1 бумажка должна быть пустой), положите в мешочек, а мешочек – под подушку. Утром после сна выньте одну бумажку. Какое имя вы вытащили, так будет называться ваш будущий муж. Пустая бумажка означает, что имени суженого среди них нет. Также утром 30 ноября можно выйти на улицу и спросить у первого встречного мужчины, как его зовут. Такое же имя будет у жениха.

Гадание на гребешке

Возьмите расческу, положите его под подушку и перед сном произнесите такую фразу: "Суженый-ряженый, приди и причеши меня". Если приснится мужчина, значит, в ближайший год девушка найдет свою любовь и выйдет замуж.

Гадание на перстнях

Возьмите глубокую тарелку и насыпьте в нее зерна пшеницы. Туда нужно опустить кольца: серебряное, золотое, с драгоценными камнями и бижутерию. Затем следует закрыть глаза и достать одно из колечков. Золотая означает, что девушка выйдет замуж в следующем году, серебряная встретит своего жениха, с камнем ее будут сильно любить, дешевая ей придется дальше искать любимого.

Гадания на цепочные

Девушке нужно остаться в комнате в одиночестве, она берет в правую руку цепочку из золота или серебра. Далее загадывает ту ситуацию, которая ее интересует. Затем бросает цепочку на стол и смотрит, какую фигуру он образовал. Если это змейка — не доверяй людям, круг — сложная ситуация, требующая много усилий для решения, буква — ее ждут новые романтические отношения, овал — непростая ситуация, но решится легко, бантик или бабочка — до встречания или свадьбы, ровная линия. успех в делах.

Гадание по выбору жениха

Если у девушки есть два или более мужчин, которые ей симпатизируют, то это гадание поможет выбрать одного. Пусть возьмет несколько луковиц (столько, сколько мужчин) и поставит каждую в отдельную банку с водой. Какая луковица прорастет первой, из-за этого она и должна выйти замуж.

Гадание на свечах

В глубокую тарелку нужно набрать воды, зажечь свечу и, когда потечет воск, перевернуть ее над водой. Воск создаст настоящую картину, в которой вы сможете рассмотреть первую букву имени своего жениха.

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