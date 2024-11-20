Как годами не чистить выгребную яму без необходимости вызывать ассенизатора: правила ухода

Через несколько лет после установки выгребной ямы она начинает заполняться значительно быстрее, чем это было в начале. Чтобы не приходилось вызывать ассенизатора еженедельно, нужно правильно за ней ухаживать.

Для большинства владельцев частных домов выгребная яма является "болезненной" темой, ведь часто нужно вызвать ассенизатора почти еженедельно. Причин тому может быть много, но решение одно — нужно правильно ухаживать за канализацией, чтобы забыть о проблеме ее очищать.

Как очистить выгребную яму в домашних условиях

Специалисты рассказали об одном методе, который поможет реже пользоваться услугами ассенизаторов. Не забывайте регулярно применять этот совет. Только в таком случае, лайфгак будет действительно работать, потому что он имеет накопительный эффект.

Прежде всего, вам понадобится карбид кальция. Он стоит совсем недорого, но этот компонент эффективно и быстро очищает любую канализацию.

Осторожно сбросьте в выгребную яму 3-4 куска карбида кальция. Почему это поможет? Вещество начнет активно разъедать жир на стенках, а результат вы увидите прямо в режиме реального времени.

Уже через несколько недель весь мусор, который есть в выгребной яме, полностью растворится, поэтому вода начнет стекать свободно и спокойно.

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