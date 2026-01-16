Газовая горелка / © Фото из открытых источников

Во время отключений электроэнергии украинцам советуют заранее позаботиться о питании и соблюдать правила безопасности. Эксперты отмечают: даже без света и воды можно поесть вкусно и без риска.

ТСН.ua собрал советы экспертов и рекомендации ГСЧС.

Как готовить безопасно во время отключений

В ГСЧС советуют иметь запас продуктов длительного хранения и пищи, которая не требует термической обработки. Речь идет о консервах, крупах, орехах, сырах, жирной рыбе, овощах, фруктах, квашеных продуктах, а также лаваше или хлебцах. Часть блюд можно приготовить, запарив их кипятком в термосе — это занимает больше времени, но является безопасным вариантом.

Если используется газовая или туристическая горелка, ее советуют применять только для разогрева пищи, а не для длительного приготовления. В ГСЧС отмечают: из-за неправильной эксплуатации такие устройства могут представлять серьезную опасность для людей. В частности, существует риск взрыва баллона или отравления угарным газом.

Разогревать блюда стоит в металлической посуде небольшого диаметра и пользоваться исключительно сертифицированными горелками, приобретенными в лицензированных точках продаж. После использования баллон необходимо отсоединить и хранить подальше от солнца и регулярно проверять на наличие повреждений или утечки газа.

При наличии двора пищу можно готовить на мангале или гриле, но только на открытом воздухе. Для разжигания рекомендуется использовать только уголь или сухие дрова. После завершения приготовления следует убедиться, что уголь полностью погас.

Спасатели подчеркивают: открытый костер никогда нельзя оставлять без присмотра. Детей и животных следует держать на безопасном расстоянии, а рядом иметь воду или огнетушитель на случай возгорания.

Что можно приготовить во время отключений

В издании NV отметили, что прежде всего советуют использовать продукты, которые быстро портятся: молочные изделия, мясо и готовые блюда из холодильника. Если не открывать дверцу, он удерживает безопасную температуру около четырех часов. Далее — замороженные продукты: полный морозильник сохраняет холод до двух суток, полупустой — примерно сутки. После начала оттаивания пищу рекомендуют сразу готовить.

Удобным вариантом остаются крупы и хлопья, которые можно приготовить без варки. Кускус заливают водой в соотношении 1:1 и оставляют на 15 минут. Гречку запаривают кипятком на полчаса, а без кипятка — не менее чем на пять часов. Ячневая крупа настаивается 2-2,5 часа, перловка — почти сутки в пропорции 1:3. Аналогично готовят овсяные, рисовые, гречневые и кукурузные хлопья — достаточно залить кипятком и подождать 15-20 минут. Для вкуса и питательности советуют добавлять сухофрукты, мед, фрукты, молоко или йогурт.

Отдельную нишу среди быстрых решений занимает сублимированная еда — супы, каши, пюре, плов или паста в пакетах. Для ее приготовления достаточно залить кипяток и выдержать нужное время. Такие блюда не требуют дополнительной посуды и могут стать полноценным горячим обедом даже во время блэкаута. Запас горячей воды советуют делать заранее, наполняя термос, а при необходимости для подогрева воды можно использовать туристическую горелку — обязательно с соблюдением правил безопасности и проветривания помещения.

Если же возникают перебои не только со светом, но и с водой, стоит отдавать предпочтение блюдам, которые готовятся в одной посуде, или простым салатам из имеющихся овощей и готовых продуктов.

Кроме того, эксперты советуют заранее сформировать запасы продуктов длительного хранения: сухие завтраки, орехи и семечки, консервы, сухое и сгущенное молоко, а также овощи и фрукты, не требующие термической обработки. Не менее важно позаботиться и о запасе питьевой воды, который рекомендуют обновлять минимум раз в 10 дней.

Напомним, холод в домах заставляет людей искать альтернативные источники тепла, в частности использовать газовые плиты. Эксперты предостерегают: это один из самых опасных вариантов.