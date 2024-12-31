Как готовят картофельное пюре итальянцы: блюдо имеет сливочный вкус и нежную консистенцию

Итальянские повара убеждены, что в пюре не обязательно добавлять молоко и сливочное масло, чтобы оно имело непревзойденный вкус.

В Италии популярный гарнир из картофеля готовят совсем не так, как, например, в Украине. Итальянцы практически не используют молоко, сливки или сливочное масло. Однако пюре все равно получается нежным и очень вкусным. Рассказываем, ссылаясь на ресурс "Ukr.Media", как приготовить вкуснейшее пюре по рецепту итальянских поваров.

Как приготовить картофельное пюре по-итальянски

Возьмите нужное количество картофеля и нарежьте на средние кусочки. Положите картофель в кастрюлю, добавьте пять-семь зубчиков чеснока, залейте водой и насыпьте сразу нужное количество соли.

Поставьте кастрюлю на плиту и варите картофель до полной готовности. Когда картофель сварится, слейте воду в какую-нибудь емкость, она потребуется для приготовления пюре.

Потолчите картофель с чесноком до однородной консистенции, добавьте 60 мл оливкового масла. Затем постепенно добавьте в картофельное пюре воду, постоянно помешивая блюдо. Пюре получится нежным, ароматным и будет иметь насыщенный сливочный вкус.

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