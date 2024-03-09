Как говорить с подростком, чтобы он вас услышал: шесть советов от психологов

Если любая попытка "достучаться" до подростка заканчивается ссорой или безразличием со стороны ребенка, нужно что-то менять. Психологи рассказали, как разговаривать с подростком, чтобы он услышал и прислушивался.

Не давите авторитетом и своим опытом

Не стоит говорить подростку "Потому что я так сказал/ла" или "Я знаю лучше". Вместо этого скажите "Сейчас объясню, почему, по-моему, так будет лучше".

Большинство семейных разногласий, как утверждают специалисты, появляется из-за отсутствия объяснений. Конечно, у родителей всегда возникает соблазн просто "зажать" родительскими властями подростка, оказывающего сопротивление. Однако лучше обсудить причинно-следственные связи.

Прежде всего, давление дает лишь временное разрешение сложившейся ситуации. Хотя подросток действительно может сейчас совершить то, чего вы от него хотите, но это еще сильнее увеличит расстояние между вами. В будущем такой подход вызовет уход за собой и настоящий бунт.

Более того, верить другим на слово – это, скорее, вредная привычка. Когда объясняете, почему нужно сделать так, а не иначе, используйте доводы и аргументы. Подросток должен понять, что взрослые могут ошибаться. Это поможет ему в будущем.

Признайте, что подросток имеет право на собственное мнение

Не стоит говорить подростку "Пока живешь в моем доме, выполняй мои правила", вместо этого скажите "Я понимаю твое мнение, но вижу эту ситуацию иначе".

Приходит тот момент, когда ребенок уже не является вашим продолжением, а превращается в отдельную личность. Хотя формально ребенок все еще зависит от вас, одна внутренняя сепарация уже состоялась. Может оказаться, что вы смотрите на мир по-разному. И это нормально, ведь перед вами другой человек, который может иметь собственное мнение.

Все, что вам остается, это объяснить свое видение. Но подросток будет решать, отзовется ли оно ему или нет. Если же вы уверены, что дочь или сын делают неправильно и портят себе жизнь, попробуйте найти компромисс.

Обязательно делитесь своими переживаниями

Как разговаривать с подростком, чтобы он услышал / Фото: Pexels

Не стоит говорить "Подрастешь — узнаешь" или "Это дела взрослых". Вместо этого скажите: "У меня выдался такой сложный день, сейчас расскажу".

Если постоянно пытаться быть идеальными родителями, для подростков вы очень быстро станете "скучающими взрослыми", которых неинтересно слушать. Наверное, и вас раздражают люди, которые все делают правильно. Всегда будьте просто человеком, который имеет свои слабости и может совершить ошибку. Так вы дадите подростку шанс проявить сочувствие.

Конечно, не нужно перекладывать проблемы на плечи ребенка или посвящать подростков во все конфликты между взрослыми. Однако можете смело рассказывать, что поссорились на работе с коллегой, или как над вами в школе насмехались одноклассники. Откровенность всегда порождает желание поделиться ответом.

Уважайте личное пространство подростка

Не стоит говорить "Здесь еще ничего твоего нет", вместо этого скажите "Можно я одолжу твой калькулятор?".

Если вы хотите получить от ребенка уважение и внимание, вам самим нужно их сначала дать. К примеру, научитесь слушать, не перебивая. Прежде, чем зайти в комнату к подростку, постучите. Всегда благодарите за помощь, даже если думаете, что он должен вам ее предоставить. Благодаря вашему поведению вы построите правильную модель общения, действующую лучше правил и требований.

Также важно уважать право ребенка на секреты. Например, не стоит узнавать его пароль на телефоне. Настаивать на прозрачности следует только в том случае, когда дело касается безопасности или здоровья ребенка.

Всегда спрашивайте совета у подростка

Не стоит говорить "Мал еще, чтобы родителей учить", лучше скажите "Помоги мне в выборе стильных джинсов, которые сейчас носят?".

Такое общение не будет обучающим, ведь даже взрослые люди теряют концентрацию и внимание, когда слушают долгое время менторские речи. Перемежайте правила и просьбы о помощи, чтобы подросток вас услышал.

Хотя вы все еще обеспечиваете жизнь своего ребенка, он уже чувствует себя взрослым. А это можно использовать во благо: например, чтобы подросток почувствовал себя ответственным за быт и т.д.

Научитесь не обходить неудобные темы

Не стоит говорить "Вам должны это все рассказать в школе" или "Не пей на вечеринке ничего крепче лимонада". Вместо этого лучше спросить "Как в твоей компании относятся к выпивке?"

У подростков довольно рано возникает интерес ко всему "взрослому" и запрещенному родителями. К примеру, они хотят попробовать алкоголь. Не стоит думать, если об этом не говорить, ваш ребенок никогда не узнает о таких напитках. Напротив, лучше обсудить все до того, как ребенок выпьет "за компанию". Объясните, что алкоголь является частью взрослой жизни, но к крепким напиткам нужно относиться ответственно.

Главное, не переусердствовать с наказанием, если подросток все же вернулся с вечеринки немного пьяным. Свое внимание следует концентрировать на решении проблемы. Конечно, здесь очень важно серьезно поговорить, но, перегнув палку, можете получить риск, что в следующий раз подросток просто будет скрываться от вас.

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