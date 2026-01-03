Как получить больше тепла из печи / © pexels.com

Начало отопительного сезона — это не только подготовка запаса дров, но и знание правильного ухода за печкой или камином. Сажа в дымоходе — не просто проблема слабой тяги, но и реальная угроза пожарной безопасности. Чтобы дрова горели эффективнее, а труба оставалась чистой, существует проверенный и простой способ — одна маленькая добавка в печь.

Речь идет о картофельных кожурах. Этот старый и экологичный метод помогает бороться с сажей и продлевает время горения дров. Секрет в крахмале: при сгорании он выделяется вместе с паром и, поднимаясь дымоходом, смягчает сажу, облегчая ее удаление.

Чтобы применить этот метод, понадобится примерно половина ведра сухой картофельной шелухи — слишком влажное может потушить пламя. Сначала растопите печь обычным способом и дождитесь, пока дрова хорошо разгорятся — картофельная шелуха начинает работать только при высокой температуре.

Затем высыпьте шелуху прямо на раскаленные дрова, закройте дверцу и не открывайте ее 15–20 минут, чтобы пар с крахмалом поднялся в дымоход и выполнил свою работу. После завершения процесса простукните трубу — мягкая сажа отпадет от стенок, и ваш дымоход снова станет чистым и безопасным.