Как хорошо пахнуть без духов: 5 секретов, о которых никто не знает

Чтобы приятно пахнуть, нужно также позаботиться о здоровье своего тела.
Рассказываем, что нужно делать, чтобы иметь приятный аромат тела, не применяя духов.
Чем заменить духи, чтобы приятно пахнуть весь день
- Пейте много воды. Обычная вода будет поддерживать водный баланс нашего тела. Рекомендуется пить не менее 5 стаканов обычной воды в день, чтобы тело имело аромат чистоты и свежести.
- Ароматизируйте свою расческу. Если под рукой нет духов, можно ароматизировать свою расческу эфирным маслом с любимым запахом, а затем расчесать волосы. Такая процедура не только подарит ароматный шлейф вашим локонам, но и позаботится об их здоровье.
- Еда. Будьте внимательны к тому, что вы едите, избегайте продуктов с острым вкусом и резким запахом – лука, чеснока, укропа и т.д. А лучше есть больше фруктов и овощей. За счет содержания антиоксидантов, витаминов и минералов они не только будут поддерживать здоровье организма, но и будут положительно влиять на аромат тела. К тому же такая пища выводит шлаки из организма, что также влияет на естественный запах тела.
- Кондиционер для белья. Чтобы тело приятно пахло, стирайте одежду с использованием кондиционера. Обычно после стирки с этим средством вещи обладают приятным ароматом несколько дней. Также можно использовать парфюмерное саше, которое кладут в ящики и шкафы с одеждой.
- Лосьон для тела. После душа используйте разнообразные кремы или лосьоны для тела с любимыми ароматами, что обеспечит длительное увлажнение кожи и приятный запах.
Читайте также:
Вечно молодые и привлекательные: женщины с этими именами не стареют, годы им только на пользу
5 типов мужчин, которых следует избегать: с такими нормальными отношениями не построить
Трендовые стрижки для омоложения и естественной подтяжки лица: рекомендовано всем женщинам 45+