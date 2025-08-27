Как хозяйке очистить решетку вытяжки: действенный способ с пищевой содой

Вытяжка / © Pixabay

Вытяжка на кухне быстро покрывается жиром и грязью, что не только портит ее облик, но и снижает эффективность работы. Есть простой способ вернуть технике чистоту без дорогих средств — достаточно воспользоваться пищевой содой и кипятком.

Об этом пишут «Хорошие новости».

Почему вытяжка так быстро загрязняется

Решетки и фильтры вытяжки постоянно соприкасаются с парами от приготовления пищи. Жир оседает на поверхности и постепенно превращается в плотный липкий слой, который сложно отчистить обычными методами. В результате техника работает похуже, а на кухне появляется неприятный запах.

Лайфхак для хозяек

Пищевая сода известна своей способностью расщеплять жиры. В сочетании с горячей водой она проникает в структуру грязи и размягчает ее. Если погрузить решетку и фильтры в раствор соды с кипятком, даже устаревшие отложения легко отмоются.

Как работает метод

Для очищения нужно приготовить раствор: в большой емкости растворить несколько ложек соды в кипятке и погрузить туда загрязненные детали. Уже через пол часа грязь станет отставать, а если загрязнение очень сильное, можно оставить решетку в растворе на несколько часов или даже на ночь.

После замачивания детали следует промыть хорошо под струей теплой воды. Это поможет смыть остатки грязи и соды, чтобы после высыхания не остались белые следы. Результат — блестящая решетка и фильтр, которые выглядят как новые.

Напомним, хотя уборка не входит в список любимых занятий большинства людей, регулярное мытье полов является необходимой частью ухода за домом.

Казалось бы, что сложного в том, чтобы взять ведро с водой, смочить швабру и пройтись по комнатам, но именно здесь кроется самая большая опасность: неправильная техника мойки, неправильные инструменты или банальное несоблюдение инструкций могут не только сделать уборку неэффективной, но и нанести вред вашему полу.