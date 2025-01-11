Как хранить бананы, чтобы они дольше не чернели: интересный лайфхак с 90-х годов

Как правильно хранить бананы в домашних условиях

Часто хозяйки сталкиваются с неприятной ситуацией, когда бананы начинают темнеть. Только принесли их домой, а на кожуре уже появляются темные пятна. Хотя фрукты все еще пригодны к употреблению, это не значит, что они стали неподходящими. Однако вкус бананов значительно меняется, когда они перезревают. Есть простой способ разрешения этой проблемы.

На самом деле это даже не столько лайфгак, сколько правильный способ хранения бананов. Надо сразу заметить, что в холодильнике их держать нельзя. Холодная температура и резкие изменения температуры могут привести к быстрой порче фруктов. Они могут стать водянистыми и теряют вкус, а кожица приобретет неприятный черный цвет.

Чтобы бананы оставались желтыми в течение нескольких недель, сначала нужно разделить гроздья на отдельные плоды. Затем каждый банан нужно повернуть хвостиком в фольгу или пищевую пленку. Это поможет остановить выделение этилена, способствующего созреванию и потемнению фруктов. Кроме того, бананы следует хранить отдельно друг от друга, чтобы они не касались.

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