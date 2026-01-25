Как хранить еду без холодильника зимой и летом: действенные советы и лайфхаки

Фото иллюстративное / © Credits

Когда графики отключений становятся все жестче, вопрос сохранения продуктов становится вопросом выживания и безопасности. Отсутствие холода в квартирах заставляет вспомнить старые методы консервации и изучить новые правила «энергетического» быта.

В этом материале ТСН.ua рассказывает, как с помощью обычной соли, воды и бутылок со льдом создать альтернативу холодильника и максимально продлить срок годности ваших продуктов.

Как сохранить продукты без холодильника зимой: практические советы

Каждый продукт имеет свои особенности хранения, но большинство из них можно спасти с помощью соли, воды и темного прохладного места.

Яйца при комнатной температуре могут храниться около недели. Чтобы продлить срок, вам нужно помыть их в соленой воде, протереть насухо и положить в мешочек с рисом.

Сливочное масло лучше всего хранится в эмалированной или стеклянной посуде, залитой водой (чистой или соленой). Воду обязательно менять ежедневно. Также можно завернуть кусочки масла в пергамент и держать под прессом в солевом растворе.

Чтобы дольше сохранить пригодным для потребления молоко — прокипятите его со щепоткой соды. Затем перелейте его в банку и поставьте в ведро с холодной водой. Накройте тканью, концы которой погружены в воду.

Срок хранения творога без холодильника не слишком долгий — всего одни сутки, при условии, если он будет завернут во влажную ткань.

В то же время твердый сыр может храниться до трех дней, если завернуть его в льняную салфетку, смоченную соленой водой, а сверху — в бумагу.

Надежным способом хранения мяса является его консервирование, а рыбы — заворачивание ее в ткань, которая была смочена в соленой воде, предварительно почистив ее и удалив голову.

Для того, чтобы продлить срок хранения колбасы не используя холодильник, вам необходимо обернуть ее полотенцем, пропитанным крепким солевым раствором. Храните таким образом колбасные изделия в прохладном месте.

Овощи и фрукты следует хранить в темном месте, куда не попадает прямой солнечный свет. Морковь и свёкла дольше будут оставаться свежими, если будут храниться в ящиках с песком.

Во время отключений света любые готовые блюда рекомендуется съесть в течение 24 часов, держа их в максимально прохладном месте.

В то же время, если за окном минусовая температура, продукты можно хранить на балконе. В таком случае, вам необходимо отсортировать их по пакетам или коробкам.

Если же у вас нет балкона, можно прибить с внешней стороны окна гвозди (если это возможно), сложить продукты в пакеты и повесить на гвозди.

Как хранить продукты без холодильника летом

Для того чтобы ваши продукты оставались долго свежими летом вы можете использовать бутылки со льдом.

Для этого вам необходимо заранее заморозить несколько пластиковых бутылок с водой. Когда выключат свет, переложите их из морозилки в холодильную камеру. Это поможет держать температуру около +4°C в течение длительного времени.

Пригодится термосумка. Если света нет более 15 часов и ваша морозилка тает, вам следует приобрести эту вещь. Она не охлаждает сама по себе, но значительно замедляет нагрев. Если положить внутрь бутылку со льдом, эффект будет в разы лучше.

Также вы можете попробовать применить метод с холодной водой: сложите продукты в герметичный контейнер и поставьте в ведро или таз с холодной водой. Накройте емкость мокрым полотенцем и периодически меняйте воду на более холодную.

Стоит помнить, что в жару пища быстро портится и становится опасной, поэтому:

не следует готовить еду «про запас»;

откажитесь от соусов: майонезы и молочные заправки — первые кандидаты для попадания на помойку;

отдавайте предпочтение продуктам, не требующим термической обработки и холода.

Продукты, которые долго хранятся без холодильника

Без холодильника долго хранятся сыпучие продукты (соль, сахар, крупы, вермишель), консервы, сушеные и вяленые мясные изделия, печенье, конфеты, шоколад, мед, вафли, сгущенное молоко, батончики и детское питание.

Чтобы продлить срок годности хлеба, его можно превратить в сухари. Для этого просто порежьте его на кусочки, разложите для просушки в проветриваемом месте, не позволяя им соприкасаться. Уже через сутки вы получите готовые долгосрочные сухари.

Что можно использовать в качестве альтернативы

Сохранить свежесть пищи можно как благодаря современным изобретениям (например, термосумкам), так и используя природные условия: прохладную почву или низкую температуру окружающей среды, в частности вы можете воспользоваться:

погребом или подвалом (если они есть) — проверенный временем метод наших предков, основанный на том, что подземные помещения держат стабильно низкую температуру. Такой вариант легко найти в частном секторе, однако для жителей многоэтажек он, к сожалению, обычно недоступен;

колодец(при условии его наличия) — действует по тому же принципу, что и подвал. Продукты следует сложить в ведро и опустить в колодец. Чтобы все осталось сухим, еду надо герметично запаковать, а само ведро погрузить в воду примерно на 2⁄3.

