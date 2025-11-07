Как хранить фасоль, чтобы в ней не завелись жучки

Фасоль / © Pixabay

Чтобы фасоль хорошо хранилась не только до следующего лета, но даже несколько лет подряд, нужно знать некоторые уловки. Основные проблемы, с которыми можно столкнуться при хранении сухой фасоли, это плесень и вредители.

Почему в фасоли появляются жучки

На самом деле, личинки вредителей попадают в бобы еще во время созревания в огороде, когда самка зерновки откладывает яйца на стручки. Активное развитие личинок начинается при температуре +10-12°C, и они превращаются в жучков примерно через 35 дней.

Борьба с вредителями.

Замораживайте фасоль перед основным хранением на несколько дней, чтобы уничтожить возможных вредителей и их личинки

Добавляйте в контейнеры лавровый лист или другие отпугивающие насекомых природные средства

Регулярно проверяйте запасы фасоли и своевременно обнаруживайте признаки наличия вредителей

Если соблюдать все правила хранения, сухая фасоль может храниться в течение 1-2 лет. Основными условиями для длительного хранения есть сухое, прохладное место с ограниченным доступом света. Хранение в герметичных контейнерах или стеклянных банках с плотными крышками помогает избежать контакта с воздухом и влагой, что значительно продлевает срок годности фасоли.

