Как хранить фасоль, чтобы в ней не завелись жучки
Фасоль — настоящее сокровище на кухне, будь то нежный белый сорт или насыщенный красный, придающий вкус блюдам.
Чтобы фасоль хорошо хранилась не только до следующего лета, но даже несколько лет подряд, нужно знать некоторые уловки. Основные проблемы, с которыми можно столкнуться при хранении сухой фасоли, это плесень и вредители.
Почему в фасоли появляются жучки
На самом деле, личинки вредителей попадают в бобы еще во время созревания в огороде, когда самка зерновки откладывает яйца на стручки. Активное развитие личинок начинается при температуре +10-12°C, и они превращаются в жучков примерно через 35 дней.
Борьба с вредителями.
Замораживайте фасоль перед основным хранением на несколько дней, чтобы уничтожить возможных вредителей и их личинки
Добавляйте в контейнеры лавровый лист или другие отпугивающие насекомых природные средства
Регулярно проверяйте запасы фасоли и своевременно обнаруживайте признаки наличия вредителей
Если соблюдать все правила хранения, сухая фасоль может храниться в течение 1-2 лет. Основными условиями для длительного хранения есть сухое, прохладное место с ограниченным доступом света. Хранение в герметичных контейнерах или стеклянных банках с плотными крышками помогает избежать контакта с воздухом и влагой, что значительно продлевает срок годности фасоли.
