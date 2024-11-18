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Как хранить грецкие орехи, чтобы они оставались вкусными и свежими до 18 месяцев

Как хранить грецкие орехи, чтобы они оставались вкусными и свежими до 18 месяцев

Как правильно хранить орехи / Фото: Freepik

Если правильно хранить продукт, он не будет портиться и не потеряет свой вкус.

Рассказываем, ссылаясь на материал ресурса "РБК-Украина", как правильно хранить грецкие орехи.

Как надолго сохранить вкус, качество и свежесть грецких орехов

  • Хранение орехов в скорлупе. Таким образом, орехи хранятся свежими до 12 месяцев. Неочищенные орехи надо хранить в сухом теплом помещении, где нет света. Если хранить продукт в холодильнике, то срок годности продлевается до полутора лет. Однако, стоит заметить, что длительное время хранения может повлиять на вкусовые качества орехов.
  • Хранение очищенных грецких орехов. У такого продукта более короткий срок хранения, потому что он не имеет скорлупы, которая защищает орехи от быстрой порчи. При комнатной температуре грецкие орехи хранятся свежими в течение месяца. В холодильнике очищенный продукт будет храниться до 6 месяцев. Некоторые замораживают орехи, так они хранятся до года. Очищенные грецкие орехи плохо сохраняются при высокой температуре и влажности воздуха, также на них отрицательно влияет свет.

Какие лучшие условия для хранения грецких орехов

  1. Надо соблюдать оптимальную температуру хранения, тогда орехи не потеряют свои вкусовые качества. Она должна быть до четырех градусов тепла при влажности до 70 процентов.
  2. Храните грецкие орехи в контейнерах, это защитит их от излишней влаги и сохранит свежесть.
  3. Следует избегать солнечного света, потому что продукт может высыхать и окисляться, поэтому скорее испортится.
  4. Для длительного хранения кладите орехи в стеклянные банки, так что они будут дольше оставаться свежими и вкусными.

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