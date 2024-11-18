Как хранить грецкие орехи, чтобы они оставались вкусными и свежими до 18 месяцев

Если правильно хранить продукт, он не будет портиться и не потеряет свой вкус.
Рассказываем, ссылаясь на материал ресурса "РБК-Украина", как правильно хранить грецкие орехи.
Как надолго сохранить вкус, качество и свежесть грецких орехов
- Хранение орехов в скорлупе. Таким образом, орехи хранятся свежими до 12 месяцев. Неочищенные орехи надо хранить в сухом теплом помещении, где нет света. Если хранить продукт в холодильнике, то срок годности продлевается до полутора лет. Однако, стоит заметить, что длительное время хранения может повлиять на вкусовые качества орехов.
- Хранение очищенных грецких орехов. У такого продукта более короткий срок хранения, потому что он не имеет скорлупы, которая защищает орехи от быстрой порчи. При комнатной температуре грецкие орехи хранятся свежими в течение месяца. В холодильнике очищенный продукт будет храниться до 6 месяцев. Некоторые замораживают орехи, так они хранятся до года. Очищенные грецкие орехи плохо сохраняются при высокой температуре и влажности воздуха, также на них отрицательно влияет свет.
Какие лучшие условия для хранения грецких орехов
- Надо соблюдать оптимальную температуру хранения, тогда орехи не потеряют свои вкусовые качества. Она должна быть до четырех градусов тепла при влажности до 70 процентов.
- Храните грецкие орехи в контейнерах, это защитит их от излишней влаги и сохранит свежесть.
- Следует избегать солнечного света, потому что продукт может высыхать и окисляться, поэтому скорее испортится.
- Для длительного хранения кладите орехи в стеклянные банки, так что они будут дольше оставаться свежими и вкусными.
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