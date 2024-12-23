Как хранить икру после открытия банки: важное правило, о котором мало кто знает

На праздничный стол многие украинцы традиционно готовят бутерброды с красной икрой. Иногда бывает, что после открытия банки в ней остается часть продукта.

Что делать с оставшейся икрой? Как ее правильно хранить, чтобы она не испортилась?

Большинство людей в такой ситуации останавливаются на самом простом варианте, просто возвращая открытую банку с икрой в холодильник. В результате продукт быстро заветривается и портится уже через несколько часов.

Некоторые считают, что хватит просто накрыть банку сверху блюдцем, но это тоже не самый лучший вариант.

Чтобы сохранить икру подольше, нужно использовать крышку или попытаться плотно закрыть банку пищевой пленкой. И только после этого икру можно ставить на полку в холодильнике.

Идеальным же вариантом, по мнению специалистов, является переложение остатков икры в любую емкость с герметичной крышкой. Конечно, тару следует поставить в холодильник. В таком случае даже после открытия банки икра будет оставаться качественной и свежей до 2-3 дней.

Однако все же старайтесь придерживаться такого правила: открыли банку с икрой, съешьте весь продукт сразу. Не оставляйте его "на завтра".

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