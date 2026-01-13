Как хранить картофель, чтобы не увядал и не гнил до самого лета: действенные методы

Как хранить картофель, чтобы не гнил / © www.freepik.com/free-photo

Картофель кажется неприхотливым овощем, но именно он чаще портится раньше времени. Увядание, прорастание и гниль — это не случайность, а результат неправильных условий хранения. Если создать для картофеля правильную среду, он спокойно пролежит до лета, оставаясь твердоым, сочным и пригодным для приготовления любых блюд. Главное, знать несколько простых, но очень эффективных правил.

Почему картофель быстро портится

Основные враги картофеля — это свет, тепло, чрезмерная влажность и плохая вентиляция. Под действием света клубни зеленеют и скапливают вредные вещества. В тепле они быстро прорастают, а во влажной среде начинают гнить. Если воздух застаивается, процесс порчи ускоряется в разы. Именно поэтому место хранения должно быть темным, прохладным и хорошо проветриваемым.

Лучшая температура для картофеля — от +2 до +5 градусов. Если температура выше, клубни начинают прорастать и увядать, если ниже — крахмал превращается в сахар, и картофель становится сладким и непригодным для некоторых блюд.

В чем лучше хранить картофель

Лучше всего картофель хранится в деревянных ящиках, плетеных корзинах или мешках из натуральной ткани. Пластиковые пакеты категорически не подходят, ведь у них скапливается влага и нет доступа воздуха. Если ящики используются, между ними следует оставлять небольшие промежутки для циркуляции воздуха.

Чтобы картофель не портился, в него можно положить несколько штук свеклы или яблок. Свекла забирает лишнюю влагу, а яблоки выделяют этилен, который замедляет прорастание. Также хорошо работает сухая луковица или веточки полыни, они отпугивают грибки и создают неблагоприятную среду для гнили.

Почему нельзя хранить картофель вместе с другими овощами

Картофель плохо переносит соседство с большинством овощей, особенно с луком и чесноком. Они нуждаются в более сухом воздухе, а картофелю, напротив, важно сохранять легкую влажность. Вместе они начинают портиться быстрее. Единственное исключение — свекла, которая, наоборот, улучшает условия хранения.

Хотя бы раз в месяц картошку нужно перебирать. Если появился хотя бы один подгнивший клубень, его следует сразу убрать, иначе гниль быстро перевернется на соседние. Регулярный обзор — это простой способ сохранить большую часть урожая без потерь.

Что делать, если картофель начал увядать

Если клубни стали мягкими, это означает, что воздух слишком сухой. В таком случае рядом можно поставить емкость с водой или чуть-чуть увлажнить пол в помещении. Главное, не создавать сырость, а лишь поддерживать умеренный уровень влажности.