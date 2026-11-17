Как хранить картофель, чтобы он не прорастал месяцами / © pexels.com

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Картофель может оставаться свежим на два месяца дольше, если правильно организовать его хранение. Для этого понадобится обычная картонная коробка, которая поможет защитить овощи от излишней влаги и преждевременной порчи.

Об этом пишет британское издание Express со ссылкой на эксперта по разработке рецептов HelloFresh Мими Морли.

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Как правильно хранить картофель, чтобы он не прорастал

По словам специалиста, одна из самых распространенных ошибок — хранить картофель в полиэтиленовых пакетах. Пластик задерживает влагу, создавая условия для быстрой порчи овощей.

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Вместо этого эксперт советует переложить картофель в бумажный пакет или картонную коробку и поставить в прохладное, сухое и темное место.

Также важно не мыть клубни заранее. Делать это следует непосредственно перед приготовлением, поскольку лишняя влага может ускорить гниение.

Еще одна рекомендация — не хранить картофель рядом с луком, ведь такое соседство может способствовать его прорастанию и порче.

Почему картонная коробка помогает дольше хранить картофель

В отличие от полиэтилена, картон пропускает воздух и позволяет лишней влаге испаряться. Благодаря этому картофель может оставаться пригодным к употреблению значительно дольше — при благоприятных условиях даже в течение двух месяцев и более.

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Кроме того, картон защищает клубни от света, который вызывает их позеленение и накопление токсичных гликоалкалоидов, в частности соланина.

При этом коробку не следует плотно закрывать. Для надлежащей циркуляции воздуха достаточно оставить верхние клапаны открытыми или проделать несколько вентиляционных отверстий по бокам.

Лучше всего хранить картофель в кладовой, подвале или темном шкафу. При этом следует избегать размещения рядом с духовкой, посудомоечной машиной и другими приборами, выделяющими тепло.

Также желательно раскладывать клубни в один слой, чтобы они не давили друг на друга. Это поможет снизить риск повреждений и преждевременной гибели урожая.

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