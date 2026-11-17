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Как хранить картофель, чтобы он не портился: простой трюк продлит его свежесть на два месяца
Картофель может оставаться свежим на два месяца дольше, если правильно его хранить. Эксперт рассказала о простом способе, который поможет предотвратить прорастание и гниение клубней.
Картофель может оставаться свежим на два месяца дольше, если правильно организовать его хранение. Для этого понадобится обычная картонная коробка, которая поможет защитить овощи от излишней влаги и преждевременной порчи.
Об этом пишет британское издание Express со ссылкой на эксперта по разработке рецептов HelloFresh Мими Морли.
Как правильно хранить картофель, чтобы он не прорастал
По словам специалиста, одна из самых распространенных ошибок — хранить картофель в полиэтиленовых пакетах. Пластик задерживает влагу, создавая условия для быстрой порчи овощей.
Вместо этого эксперт советует переложить картофель в бумажный пакет или картонную коробку и поставить в прохладное, сухое и темное место.
Также важно не мыть клубни заранее. Делать это следует непосредственно перед приготовлением, поскольку лишняя влага может ускорить гниение.
Еще одна рекомендация — не хранить картофель рядом с луком, ведь такое соседство может способствовать его прорастанию и порче.
Почему картонная коробка помогает дольше хранить картофель
В отличие от полиэтилена, картон пропускает воздух и позволяет лишней влаге испаряться. Благодаря этому картофель может оставаться пригодным к употреблению значительно дольше — при благоприятных условиях даже в течение двух месяцев и более.
Кроме того, картон защищает клубни от света, который вызывает их позеленение и накопление токсичных гликоалкалоидов, в частности соланина.
При этом коробку не следует плотно закрывать. Для надлежащей циркуляции воздуха достаточно оставить верхние клапаны открытыми или проделать несколько вентиляционных отверстий по бокам.
Лучше всего хранить картофель в кладовой, подвале или темном шкафу. При этом следует избегать размещения рядом с духовкой, посудомоечной машиной и другими приборами, выделяющими тепло.
Также желательно раскладывать клубни в один слой, чтобы они не давили друг на друга. Это поможет снизить риск повреждений и преждевременной гибели урожая.
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