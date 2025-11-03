ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
110
Время на прочтение
2 мин

Как хранить картофель в квартире: практические советы

Хранение картофеля в квартире, можно ли хранить его в холодильнике

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Как хранить картофель

Как хранить картофель

Многие люди ошибочно считают холодильник лучшим местом для хранения картофеля, чтобы избежать его прорастания.

Действительно, после нескольких недель покоя это от 5 до 9 недель в зависимости от сорта, картофель начинает активно прорастать, теряя влагу и питательные вещества, из-за чего клубни сморщиваются. При повышенной температуре этот процесс только ускоряется, поскольку крахмал быстро тратится на дыхание, ухудшая качество картофеля. В промышленных условиях картофель хранят при температуре от 2∘c до 9∘c (в зависимости от назначения), чтобы стимулировать его покой, но этот метод не подходит для домашнего бытового холодильника.

Можно ли хранить картофель в холодильнике

Хранение картофеля в обычном холодильнике, несмотря на его охлаждающую функцию, не рекомендуется. при температуре ниже 5°С. Крахмал внутри клубней начинает превращаться в редукционные сахара. этот процесс известен как «холодное сладость».

Это превращение отрицательно влияет на качество картофеля. Картофель теряет характерную рассыпчатость, а при приготовлении пюре может стать клейким. При жарке или запекании поверхность такого картофеля приобретает слишком темный оттенок.

Самое главное, при высоких температурах термической обработки эти сахара способствуют образованию акриламида — вещества, которое в больших количествах может оказаться вредным для здоровья.

Как сохранить картофель в условиях городской квартиры

В условиях городской квартиры, где нет идеального овощехранилища, особенно весной, когда температура повышается, главная задача замедлить метаболические процессы картофеля без сильного охлаждения.

Практический опыт и научные рекомендации сходятся в том, что ключевую роль в этом играют отсутствие света и ограниченный доступ воздуха.

Простые и эффективные методы, чтобы сохранить картофель

Поместите картофель в плотно закрытый ящик, контейнер или корзину, которая не пропускает свет. картофель, хранящийся в темноте, прорастает значительно медленнее.

Не храните картофель в открытых контейнерах. Хотя клубни должны дышать, небольшое ограничение воздушного потока, например, путем хранения в плотно сплетенной сетке внутри закрытого ящика, снижает интенсивность дыхания и испарения влаги. Это имитирует контролируемые условия, которые используются в промышленности для продления срока хранения.

Найдите в квартире самое прохладное место с умеренной температурой (в идеале от 12∘c до 15∘c). Это может быть утепленная лоджия, прохладный амбар или шкаф подальше от плиты.

Как только клубни подвергаются воздействию света или свежего воздуха, они просыпаются и мгновенно начинают активное прорастание.

Таким образом, наиболее эффективным для домашнего хранения является создание простых условий — тьмы, умеренной герметичности и отсутствия холода. Это не только сохранит вкус и текстуру картофеля, но и обезопасит его от образования вредных соединений во время приготовления.

Дата публикации
Количество просмотров
110
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie