Как хранить квашеную капусту в домашних условиях

Как хранить квашеную капусту

Реклама

Квашеная капуста является ценным источником витаминов и пробиотиков, но для сохранения ее хрусткости, вкуса и полезных свойств в течение длительного времени необходимо соблюдать определенные правила хранения. Оптимальные условия позволяют продлить срок его годности до нескольких месяцев.

Температурный режим: главный фактор хранения квашеной капусты

Температура является решающим фактором для длительного хранения квашеной капусты, поскольку она контролирует процесс ферментации.

Лучший режим для длительного хранения — это стабильная температура от 0 до плюс 4 градусов по Цельсию. в таких условиях процесс брожения максимально замедляется и капуста может сохраняться до 3-6 месяцев.

Реклама

В холодильнике, где температура составляет около плюс 5 градусов, капуста может оставаться годной до 3 недель.

Если температура превышает плюс 10 градусов, процесс брожения полностью восстанавливается, и капуста быстро перекисает, становится мягкой, слишком кислой и может сохраняться лишь около 5 дней.

Лучшими местами для хранения, где можно поддерживать низкую и стабильную температуру, является холодильник, холодный амбар или погреб (подвал).

Правильная посуда и рассол — важные условия для правильного хранения

Выбор тары и соблюдение уровня рассола оказывают непосредственное влияние на срок хранения продукта.

Реклама

Лучше всего для хранения подходят стеклянные банки, эмалированные кастрюли или керамические бочки.

При использовании эмалированной посуды важно убедиться, что она не имеет никаких повреждений.

Категорически не подходит металлическая посуда, за исключением эмалированной, поскольку кислота вступает в реакцию с металлом, из-за чего капуста приобретает неприятный привкус и становится вредной.

Ккапуста обязательно должна быть полностью погружена в собственный сок или рассол. Контакт с воздухом может спровоцировать развитие плесени и посторонних бактерий. Если жидкость улетучилась, следует добавить немного охлажденного соленого рассола.

Реклама

Продлить срок хранения также поможет тонкий слой масла, нанесенный сверху, или присыпание поверхности горчичным порошком или семенами горчицы, что предотвращает появление плесени.

Замораживание и другие уловки для хранения квашеной капусты

Замораживание может значительно продлить срок хранения продукта, даже до 8 месяцев — одного года, но имеет свои особенности.

Капусту замораживают без рассола в плотных пакетах или контейнерах. Если рассол остался, его лучше слить отдельно в бутылку и хранить в холодильнике.

После размораживания капуста снова заливается этим рассолом, что возвращает ей нужный вкус и витамины.

Реклама

В случае отсутствия возможности хранения в холоде некоторые источники советуют использовать сахарный песок или добавлять клюкву во время квашения, чтобы предотвратить скорую перекиску.

Признаки порчи квашеной капусты

Следует всегда проверять капусту перед употреблением, поскольку некоторые признаки четко указывают на порчу продукта.

Свежая капуста имеет ярко-белый или светло-желтый оттенок. Если цвет стал темным, серым или черным — это признак гниения или прокисания.

Если вместо приятного кисловатого аромата появился запах гнили, плесени или резкий, неприятный посторонний запах, такую капусту следует немедленно выбросить.

Реклама

Свежая капуста должна быть хрустящей. Если же она стала мягкой, скользкой или разваливается на части, это свидетельствует о гниении.

Появление на поверхности плесени, независимо от ее цвета, означает, что весь продукт испортился, и его нельзя употреблять, даже если попытаться срезать плесень.

Соблюдение этих простых правил позволит сохранить вашу квашеную капусту хрустящей, вкусной и полезной до самой весны.