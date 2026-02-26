Как хранить листовой чай и куда его класть не стоит

Чай – любимый напиток многих людей / © Pixabay

Чтобы листовой чай дольше сохранял насыщенный вкус, аромат и полезные свойства, важно не только выбрать качественный сорт, но и обеспечить ему правильные условия хранения.

Правила хранения чая

Чай должен храниться только в сухом месте.

Чайная заварка не должна подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, так как лист тускнеет, и будущий напиток теряет естественный цвет.

Правила хранения чая не рекомендуют содержать открытый пакет с чайной заваркой рядом с ароматными веществами. Сухая заварка очень гигроскопична и быстро впитывает посторонние запахи. Поэтому, поместив чай на одну полку со специями или уксусом, вы скоро почувствуете их вкус в заваренном напитке.

Где не следует хранить чай

Не кладите чай, где храните продукты с сильными запахами, этот напиток хорошо поглощает ароматы.

Важно класть чай туда, где нет доступа к солнечным лучам. Это также способствует окислению продукта.

Как долго можно хранить листовой чай

Зеленый чай остается свежим полгода. Если хранить его в холодильнике, срок годности — до года.

Черный чай также сохраняется до двух лет, а затем теряет свои вкусовые качества.

