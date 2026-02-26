- Дата публикации
Как хранить листовой чай и куда его класть не стоит
Чай занимает лидирующие позиции в списке любимых напитков. Его пбютт и взрослые, и дети.
Чтобы листовой чай дольше сохранял насыщенный вкус, аромат и полезные свойства, важно не только выбрать качественный сорт, но и обеспечить ему правильные условия хранения.
Правила хранения чая
Чай должен храниться только в сухом месте.
Чайная заварка не должна подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, так как лист тускнеет, и будущий напиток теряет естественный цвет.
Правила хранения чая не рекомендуют содержать открытый пакет с чайной заваркой рядом с ароматными веществами. Сухая заварка очень гигроскопична и быстро впитывает посторонние запахи. Поэтому, поместив чай на одну полку со специями или уксусом, вы скоро почувствуете их вкус в заваренном напитке.
Где не следует хранить чай
Не кладите чай, где храните продукты с сильными запахами, этот напиток хорошо поглощает ароматы.
Важно класть чай туда, где нет доступа к солнечным лучам. Это также способствует окислению продукта.
Как долго можно хранить листовой чай
Зеленый чай остается свежим полгода. Если хранить его в холодильнике, срок годности — до года.
Черный чай также сохраняется до двух лет, а затем теряет свои вкусовые качества.
