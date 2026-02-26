ТСН в социальных сетях

Как хранить листовой чай и куда его класть не стоит

Чай занимает лидирующие позиции в списке любимых напитков. Его пбютт и взрослые, и дети.

Чай – любимый напиток многих людей

Чай – любимый напиток многих людей / © Pixabay

Чтобы листовой чай дольше сохранял насыщенный вкус, аромат и полезные свойства, важно не только выбрать качественный сорт, но и обеспечить ему правильные условия хранения.

Правила хранения чая

  • Чай должен храниться только в сухом месте.

  • Чайная заварка не должна подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, так как лист тускнеет, и будущий напиток теряет естественный цвет.

  • Правила хранения чая не рекомендуют содержать открытый пакет с чайной заваркой рядом с ароматными веществами. Сухая заварка очень гигроскопична и быстро впитывает посторонние запахи. Поэтому, поместив чай на одну полку со специями или уксусом, вы скоро почувствуете их вкус в заваренном напитке.

Где не следует хранить чай

  • Не кладите чай, где храните продукты с сильными запахами, этот напиток хорошо поглощает ароматы.

  • Важно класть чай туда, где нет доступа к солнечным лучам. Это также способствует окислению продукта.

Как долго можно хранить листовой чай

Зеленый чай остается свежим полгода. Если хранить его в холодильнике, срок годности — до года.

Черный чай также сохраняется до двух лет, а затем теряет свои вкусовые качества.

Ранее мы писали о том, что некоторые виды чая действительно могут влиять на настроение, снижать тревожность и поддерживать работу мозга. Больше об этом читайте в новости.

