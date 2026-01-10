Как хранить лук, чтобы он оставался свежими месяцами: простые трюки, которые работают

Правильное хранение лука / © pexels.com

Реклама

Исследования подтверждают: регулярное потребление лука поддерживает работу пищеварительной системы, укрепляет сердце и глаза, а также обладает природными антибактериальными свойствами и способна уменьшать риск развития некоторых видов рака.

Конечно, большинство этих преимуществ сохраняется именно в свежем луке. А поскольку его часто покупают сразу большими порциями, правильное хранение становится критически важным для сохранения качества продукта. Худшие враги лука — свет, влажная и слишком высокая температура, которые провоцируют прорастание и гниение.

Чтобы избежать этого, храните лук в прохладном, сухом, темном и хорошо вентилируемом месте. Идеальный вариант — проволочные корзины: они обеспечивают постоянную циркуляцию воздуха вокруг луковиц и предотвращают накопление влаги.