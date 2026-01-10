- Дата публикации
Как хранить лук, чтобы он оставался свежими месяцами: простые трюки, которые работают
Многие считают лук лишь базовым ингредиентом для придания вкусу блюдам. На самом же деле она скрывает целый спектр полезных свойств, положительно влияющих на наше здоровье.
Исследования подтверждают: регулярное потребление лука поддерживает работу пищеварительной системы, укрепляет сердце и глаза, а также обладает природными антибактериальными свойствами и способна уменьшать риск развития некоторых видов рака.
Конечно, большинство этих преимуществ сохраняется именно в свежем луке. А поскольку его часто покупают сразу большими порциями, правильное хранение становится критически важным для сохранения качества продукта. Худшие враги лука — свет, влажная и слишком высокая температура, которые провоцируют прорастание и гниение.
Чтобы избежать этого, храните лук в прохладном, сухом, темном и хорошо вентилируемом месте. Идеальный вариант — проволочные корзины: они обеспечивают постоянную циркуляцию воздуха вокруг луковиц и предотвращают накопление влаги.