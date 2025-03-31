Как сделать так, чтобы молоко хранилось как можно дольше / © Unsplash

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Кипячение – это проверенный метод для продления срока хранения молока. Оно помогает уничтожить бактерии, вызывающие порчу продукта.

Специалисты рекомендуют при кипячении молока добавлять немного соды. Этот простой ингредиент значительно продлит срок его хранения и вам не придется искать способы быстрого использования продукта.

Молоко – это важный продукт в нашем рационе, который мы употребляем практически каждый день, будь то отдельно или в сочетании с другими блюдами. Однако по разным причинам оно может испортиться.

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Обычно это не большая проблема, ведь со скиснувшим молоком можно сделать творог или добавить к выпечке. Но если вы не хотите, чтобы молоко скисло, есть несколько простых трюков. Добавив немного соды или соли, вы не только будете предотвращать его свертывание, но и обеспечите его дольше хранение в холодильнике, даже если молоко не было стерилизовано.

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