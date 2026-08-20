- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 326
- Время на прочтение
- 2 мин
Как хранить огурцы в холодильнике, чтобы они долго оставались свежими
Как долго сохранить огурцы свежими в холодильнике
Огурцы даже в холодильнике могут достаточно быстро стать мягкими, сморщиться или начать портиться. Чтобы они дольше оставались свежими и хрустящими, важно оградить их от излишней влаги, сильного холода и некоторых фруктов и овощей.
Рассказываем, как правильно хранить огурцы в холодильнике и сколько они там могут лежать.
Как правильно хранить огурцы в холодильнике
Свежие огурцы лучше не мыть сразу же после покупки или сбора с грядки. Специалисты советуют протереть их, положить в пластиковый пакет в отделение овощей, а мыть непосредственно перед использованием.
Если огурцы уже промыли, их нужно хорошо высушить. Покидать мокрые овощи надолго в закрытом пакете не стоит.
Для хранения подойдет пакет, который поможет огурцам не терять воду. При этом полезна небольшая циркуляция воздуха, хорошо, если это будут перфорированные пластиковые пакеты.
Свежие огурцы в холодильнике желательно использовать примерно в течение одной недели.
Где лучше держать огурцы
Очень низкие температуры огурцам не подходят.
Оптимальной для огурцов температура около 10–12,5 °C. При температуре ниже примерно 7 °C после нескольких дней могут появиться признаки холодового повреждения — водянистые участки, пятна и ускоренная порча.
Поскольку в обычном холодильнике температура ниже, огурцы не следует размещать у холодной задней стенки, держать их лучше в пластиковом пакете в более теплой части холодильника.
Именно поэтому лучший вариант — это отделение для овощей, если оно не является холодной зоной конкретной модели холодильника.
С чем нельзя хранить огурцы
Огурцы чувствительны к этилену — природному газу, выделяющему некоторые плоды и способному ускорять созревание и старение чувствительных к нему продуктов.
Поэтому их не следует хранить рядом с продуктами, выделяющими этилен, в частности яблоками и помидорами. К активным изготовителям этилена относятся также спелые бананы, авокадо и некоторые другие фрукты, лучше не складывать огурцы вместе с ними в один закрытый пакет или контейнер.
Следовательно, чтобы огурцы оставались хрустящими как можно дольше, достаточно соблюдать несколько правил: не мыть их раньше времени, держать сухими в пакете в отделении для овощей или другой не слишком холодной зоне холодильника и отделять от продуктов, активно выделяющих этилен. В таких условиях свежие огурцы желательно использовать примерно в течение недели.