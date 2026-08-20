Как хранить огурцы в холодильнике, чтобы они долго оставались свежими

Как хранить огурцы

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Огурцы даже в холодильнике могут достаточно быстро стать мягкими, сморщиться или начать портиться. Чтобы они дольше оставались свежими и хрустящими, важно оградить их от излишней влаги, сильного холода и некоторых фруктов и овощей.

Рассказываем, как правильно хранить огурцы в холодильнике и сколько они там могут лежать.

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Как правильно хранить огурцы в холодильнике

Свежие огурцы лучше не мыть сразу же после покупки или сбора с грядки. Специалисты советуют протереть их, положить в пластиковый пакет в отделение овощей, а мыть непосредственно перед использованием.

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Если огурцы уже промыли, их нужно хорошо высушить. Покидать мокрые овощи надолго в закрытом пакете не стоит.

Для хранения подойдет пакет, который поможет огурцам не терять воду. При этом полезна небольшая циркуляция воздуха, хорошо, если это будут перфорированные пластиковые пакеты.

Свежие огурцы в холодильнике желательно использовать примерно в течение одной недели.

Где лучше держать огурцы

Очень низкие температуры огурцам не подходят.

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Оптимальной для огурцов температура около 10–12,5 °C. При температуре ниже примерно 7 °C после нескольких дней могут появиться признаки холодового повреждения — водянистые участки, пятна и ускоренная порча.

Поскольку в обычном холодильнике температура ниже, огурцы не следует размещать у холодной задней стенки, держать их лучше в пластиковом пакете в более теплой части холодильника.

Именно поэтому лучший вариант — это отделение для овощей, если оно не является холодной зоной конкретной модели холодильника.

С чем нельзя хранить огурцы

Огурцы чувствительны к этилену — природному газу, выделяющему некоторые плоды и способному ускорять созревание и старение чувствительных к нему продуктов.

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Поэтому их не следует хранить рядом с продуктами, выделяющими этилен, в частности яблоками и помидорами. К активным изготовителям этилена относятся также спелые бананы, авокадо и некоторые другие фрукты, лучше не складывать огурцы вместе с ними в один закрытый пакет или контейнер.

Следовательно, чтобы огурцы оставались хрустящими как можно дольше, достаточно соблюдать несколько правил: не мыть их раньше времени, держать сухими в пакете в отделении для овощей или другой не слишком холодной зоне холодильника и отделять от продуктов, активно выделяющих этилен. В таких условиях свежие огурцы желательно использовать примерно в течение недели.

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