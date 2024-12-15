Как хранить орехи, чтобы они не отсырели и не засохли: практические советы

Грецкий орех – не только вкусный продукт, но и источник необходимых организму витаминов и микроэлементов. Из зеленых плодов готовят варенье, а спелые сушат и кладут на хранение.

Как правильно хранить орехи в скорлупе и чистке, чтобы они не отсырели и не засохли – читайте дальше.

Грецкие орехи можно хранить целиком или в очищенном виде. Для хранения целых плодов нужно тщательно перебрать их. Орехи с поврежденной скорлупой следует отложить. Плоды перекладывают в большие стеклянные или металлические банки, плотно закрываются и устанавливаются в прохладное и обязательно сухое место.

Если вы планируете использовать орехи в течение 2-6 месяцев, их можно хранить в холщовых мешках, подвесив в прохладном и сухом месте или в деревянных ящиках.

Грецкие орехи в скорлупе лучше всего хранятся в стеклянных банках, деревянных ящиках и тканевых мешках. Но при условии, что в помещении будет низкая влажность и оптимальная температура воздуха. Грецкие орехи не любят влагу и жару.

Скорлупа обладает способностью хорошо впитывать влагу, поэтому если в воздухе будет ее избыток, ядра могу покрыться плесенью. Хранение орехов при температуре выше 21 градуса приведет к тому, что плоды прокоркнут. Оптимальная температура воздуха для хранения грецких орехов – от -5 до +10.

В помещении, где хранятся орехи, не должно быть резких запахов, поскольку ядра впитают в себя все эти ароматы.

Если все вышеперечисленные условия будут соблюдены, то орехи в скорлупе будут храниться до года.

Самый оптимальный метод хранения чистых орехов – залить медом. Такой полезный вкус сохраняют в стеклянной банке в холодильнике.

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